نرخ کتاب نزد دوستدارانش گران به نظر می رسد/ کتاب ها لاغر شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محمدحسین نیکوپور: علاقه مندان کتاب در فارس دو روز دیگر با این رویداد بزرگ فرهنگی استان بدرود می گویند و آنچه باقی می ماند آمارهایی است که بنا به گفته دوستداران کتاب و کتابخوانی با آنچه انتظار مردم است در تضاد قرار دارد و نمایشگاه های کتاب محلی دائمی برای فروش فوق العاده ارزیابی نمی شود.

دولت در اندیشه کاهش هزینه های چاپ و نشر باشد

همانچنانی که برخی بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب استان فارس می گویند، نرخ کتاب ها علیرغم آنکه با احتساب بن کارت تا سقف ۴۰ درصد دارای تخفیف هستند اما هنوز برای برخی این کالای فرهنگی گران به نظر می رسد و دولت باید در اندیشه کاهش هزینه های چاپ و نشر باشد تا قشرهای کم توان هم بتوانند این کالا را در سبد خویش قرار دهند.

یکی از مراجعین سالن حافظ که از مکان های بزرگ نمایشگاه شانزدهم کتاب به شمار می رود و به کتاب های عمومی و ناشران متمرکز اختصاص دارد به خبرنگار مهر می گوید: برای من آنچه در دیدار از این نمایشگاه شگفت انگیز است لاغر شدن کتاب های به نمایش در آمده است که فکر می کنم به خاطر هزینه های چاپ و کاغذ است.

هرمز دادور که با خانواده به نمایشگاه سر زده در عین حال این موضوع را در سنجش با آثار عمومی عنوان کرده چراکه منظورش آنچه برای کودکان در این نمایشگاه قرار گرفته است.

همسر این بازدیدکننده البته بر این باور است که نمایشگاه کتاب دست کم در حوزه آثار کودک و نوجوان فضایی مطلوب است تا نسل های نوپا با یارمهربان انس و الفت بگیرند و خانواده ها را به این بهانه ناچار به قرار دادن کتاب در سبد کالایشان کنند.

سرور حقیقی دیگر بازدیدکننده ایست که برای خرید کتاب های کمک آموزشی ترجیح داده منتظر نمایشگاه کتاب فارس بماند و با تخفیفی و امکانی که برای دانشجویان فراهم شده آنچه را در این حوزه نیاز دارد خریداری کند.

هزینه های تحصیل اجازه تهیه کتاب در حالت عادی را نمی دهد

او با این وجود می گوید: در این صورت است که می توانم کتاب های مورد نیازم را خریداری کنم چراکه هزینه های تحصیل اجازه تهیه کتاب در حالت عادی را نمی دهد.

این دانشجوی عمران تاکید می کند: با اینکه به ادبیات هم علاقه مندم اما با وجود بن کارتی که در اختیارم قرار می گیرد توان خرید کتاب های دیگر را ندارم و ناچارم اوقات فراغت را با کتاب هایی که از کتابخانه دانشگاه امانت می گیرم سپری کنم.

او پیشنهاد می کند که شیراز به واسطه ناشران برتر کشوری و گردهم آوردن ناشران مطرح از سراسر کشور امکانی بیابد که افزون بر تالار مرکزی مانند تهران صاحب باغ کتاب شود.

این درحالیست که رضا رخشانی با دستانی پر از سالن حافظ بیرون می آید و به خبرنگار مهر پیرامون آنچه از شانزدهمین نمایشگاه کتاب به یادگار برده می گوید: کتاب هایی که خریدم سخت هستند مانند شغلم.

او که در زمینه برق و الکترونیک فعالیت می کند ادامه می دهد: کتاب هایی که نیاز دارم را همواره از نمایشگاه تهیه می کنم، اما این گونه هم نیست که در طول سال از کتاب خریدن باز بمانم چراکه از مطالعه لذت می برم و خارج از آثار حوزه کاری، فلسفه و تاریخ هم می خوانم.

عجین شدن خوردن تنقلات با کتابخوانی

با اینکه امسال در شانزدهمین نمایشگاه کتاب فارس حضور دانش آموزان کمرنگ جلوه می کند، اما هستند محصلانی که به بهانه دیدار از فضای بزرگ و خوش آب و هوای محل دائمی نمایشگاه شیراز پای به شهرک گلستان گذاشته و در میان سالن های ملاصدرا، نرگس، سرو، حافظ و... در رفت و آمدند و گاهی هم در کنار تنقلاتی که می خرند و می خورند، کتابی را تهیه کرده و به دوستانشان نشان می دهند.

درسا تابنده به دوستانش کتابی از احمد اکبرپور، نویسنده مطرح استان فارس نشان می دهد که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نمایشگاه آورده شده و با اندک اطلاعاتی که از این نویسنده فانتزی نویس دارد درباره کتاب های پیشین اکبرپور برای همکلاسی هایش توضیح می دهد و می گوید: یکی از کتاب هایی که از اکبرپور خواندم و لذت بردم، «من نوکر بابا نیستم» است که من را علاقه مند به آثار این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان کرد.

بارش ها در شیراز از برکات کتاب و کتابخوانی است

گرچه همواره تاریخ برپایی نمایشگاه کتاب فارس مورد مناقشه بوده و از سوی صاحب نظران هنگام مطلوبی برای این رویداد فرهنگی بزرگ نیست، اما همین که به قول سرپرست گروه رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی موجب می شود باران رحمت الهی را در پی داشته باشد، از برکات کتاب و کتابخوانی است.

مهرداد جمشید نژاد که سابقه حضور در ۱۶ دوره نمایشگاه کتاب فارس دارد می گوید: همواره در طول دوره های برگزاری نمایشگاه کتاب آب و هوا هم به شکلی مهربانانه شیراز را در برگرفته همچنانکه مطالعه یک کتاب خواننده را غرق در افکار و اندیشه های نویسنده می کند.

او بر این باور است که نمایشگاه کتاب شانزدهم در بخش اطلاع رسانی و در جریان قرار گرفتن شهروندان و دیگر ساکنان استان فارس و استان های همجوار موفق عمل کرده است.

این درحالیست که با توجه به حضور با حضور ۴۵ ناشر ملی، ۳۰ ناشر استانی و ۲۰ کتابفروش شیراز، نمایشگاه کتاب استان فارس در دوسال گذشته در جایگاه پرمخاطبان نمایشگاه های استانی قرار گرفته و این سیصد و چهل و سومین نمایشگاه استانی است که بر اساس آمار موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران به میزبانی مراکز استان ها برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به این گزاره محسن جوادی معاون امورفرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی که در آیین گشایش شانزدهمین نمایشگاه کتاب فارس بکار گرفت و گفت: «نمایشگاه های استانی باعث شنیده شدن صدای کتاب در زمانی محدود در بین مردم می شود» انتظار می رود بر اساس آنچه با عنوان باغ کتاب چندی است علاقه مندان کتاب را در تهران میزبانی می کند، شهر ادب و هنر هم نمایشگاهی دائمی از تولیدات فرهنگی را داشته باشد.