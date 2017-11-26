آماده حذف هزینه های مانع صادرات هستیم/ضرورت رفع قوانین پیچیده

به گزارش خبرنگار مهر، جابر انصار شنبه شب در کارگروه توسعه صادرات خراسان جنوبی در بیرجند با اشاره به موانع صادراتی بیان کرد: فساد اداری از جمله موانع صادراتی است به گونه ای که وقتی فساد در درون اداره نهفته باشد، به توسعه دست نمی یابیم.

وی بیان کرد: باید قرارهای پیچیده و دست و پا گیر که هیچ معقولیتی برای توسعه تجارت ندارد را از بین ببریم.

انصار با بیان اینکه باید موانع پیش روی صادرات را رفع کنیم، افزود: ما حاضریم تمام هزینه هایی که مانع صادرات است را حذف کنیم مشروط به اینکه ایران نیز این قدم را بردارد.

وی با بیان اینکه همچنین حاضر هستیم هزینه های پاسبورت را برای تجار کاهش دهیم، افزود: به هر میزان که جمهوری اسلامی ایران هزینه های پاسبورت را کاهش دهد ما نیز به همان اندازه عمل می کنیم.

هزینه های جانبی مانع انجام صادرات حدف شود

رایزن بازرگانی افغانستان در ایران تاکید کرد: باید هزینه های جانبی که مانع چرخ دنده های سرعت بخش صادرات است را حذف کنیم.

انصار خواستار یکسان سازی بین دو کشور شد و اظهار کرد: در صورتی که نمایندگان خراسان‌جنوبی یورو و نمایندگان افغانستان دلار اخذ می‌کنند، حاضر به یکسان سازی در این زمینه نیز هستیم.

وی با بیان اینکه بازار افغانستان بیش از ۱۱ میلیارد دلار مصرفی دارد، اظهار کرد: دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار متصل به جمهوری اسلامی ایران است.

انصار با بیان اینکه کیفیت کالای ایرانی از کالاهای چینی و افغانستان بیشتر است، بیان کرد: باید روز به روز بر کیفیت کالاهای خود بیافزاییم.

وی ادامه داد: فرهنگ مشترک بین ایران و افغانستان و انجام واردات باعث پایین آمدن هزینه‌ها می‌شود، بنابراین انجام واردات با ایران به نفع مصرف کنندگان ما در افغانستان است.

می خواهیم شریک تجاری ایران باشیم

رایزن بازرگانی افغانستان در ایران با بیان اینکه تقاضا نداریم قیمت کالاهای وارده به افغانستان کاهش یابد، ادامه داد: نباید رقابت را بر پایه قیمت بگذاریم چرا که باید بر اصل کیفیت قرار دهیم.

وی با بیان اینکه افغانستان می خواهد شریک تجاری ایران باشد نه مشتری ایران، اظهار کرد: در بازی صادرات برد برد داریم و برد و باخت نداریم.

رایزن بازرگانی افغانستان در ایران با اشاره به گلایه های تجار افغان پیرامون تجارت یک رویه، بیان کرد: برخی سرمایه گذاران افغان می‌گویند ما فقط تجارت یک سویه واردات داریم و میزان صادرات به ایران بسیار پایین است که خواستار همکاری در این زمینه نیز هستیم.

انصار با بیان اینکه از جمهوری اسلامی ایران خواستاریم موانع صاداتی کالاهای افغانی را رفع کند، افزود: محصولاتی مانند انگور افغانستان در مرز قرنطینه شده که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به کالاهای صادراتی از خراسان جنوبی به افغانستان بیان کرد: ما به سیمان این استان نیاز داریم که باید در زمینه برنامه ریزی شود.

انصار با بیان اینکه در حال حاضر بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تن سیمان در افغانستان مصرف می شود، گفت: اگر خراسان جنوبی هزینه ای حمل ونقل سیمان را کاهش دهد، حداقل به میزان چهار میلیون تن از این مقدار را می تواند تامین کند.

گلایه مندی افغانستان از بسته بودن بازارچه های خراسان جنوبی

رایزن بازرگانی افغانستان در ایران با اشاره به کشت فراسرزمینی بیان کرد: آمادگی داریم هر گونه دیتا و معلوماتی که مورد نیاز سرمایه گذار ایرانی است، را در اختیار وی قرار دهیم.

وی بیان کرد: یک ایرانی می تواند به طور ۱۰۰ درصد در افغانستان مالکیت شخصی داشته باشد و محدودیت قانونی نیز وجود ندارد.

انصار اظهار کرد: در راستای رشد توسعه در دو استان فراه و خراسان جنوبی، آمادگی داریم نمایشگاه های صنعتی و تخصصی در این استان برگزار کنیم تا زمینه صادرات و تجارت در اکثر نقاط افغانستان فراهم شود.

وی با بیان اینکه همچنین آمادگی داریم در شهرک صنعتی سرمایه گذاری کنیم، افزود: آمادگی داریم در کنفرانس های بین المللی جمهوری ایران بهترین تجار خود را بیاوریم.

رایزن بازرگانی افغانستان در ایران با اشاره به دیگر گلایه مندی های افغانستان، بیان کرد: بسته بودن سه بازارچه خراسان‌جنوبی از جانب افغانستان از مهم ترین گلایه تجار افغانی است.

وی ادامه داد: با تاکید رئیس جمهور افغانستان قرار شد هیئت مشترکی با وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران برگزار و پیشنهادی همه جانبه با ارائه راهکارها برای رئیس جمهور ارسال شود.