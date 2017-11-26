  1. جامعه
  2. شهری
۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۸

همه حساب‌های شهرداری توسط تامین اجتماعی مسدود نشده است

همه حساب‌های شهرداری توسط تامین اجتماعی مسدود نشده است

رئیس شورای شهر تهران گفت: همه حساب‌های شهرداری مسدود نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی امروز شورای شهر با حضور در جمع خبرنگاران  در خصوص مسدود شدن حساب‌های شهرداری توسط سازمان تامین اجتماعی گفت: همه حساب‌های شهرداری مسدود نشده است.

وی با بیان اینکه در دوران شهردار سابق حق بیمه از کارکنان کسر اما به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است، گفت: حالا این بدهی از مرز حدودا ۴۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است و حتی جزء لیست بدهی‌های شهرداری نیز قرار گرفته و باید مدیریت شهری فعلی در زمینه پرداخت آن چاره اندیشی کند.

رئیس شورای شهر تهران همچنین از بررسی پرونده باغات در صحن شورای شهر خبر داد و گفت: سه پرونده درخصوص باغات بررسی شده است که در همه پرونده‌ها نظریه کمیسیون ماده ۷ تصویب شده است و حتی اعضای شورای شهر پیشنهاد دادند که از این پس کارکنان متخلفی که بدون در نظر گرفتن باغ بودن ملک رأی به تخریب و صدور پروانه می‌دهند نیز به حراست و بازرسی معرفی شوند.

کد مطلب 4155532
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها