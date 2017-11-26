به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی امروز شورای شهر با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص مسدود شدن حساب‌های شهرداری توسط سازمان تامین اجتماعی گفت: همه حساب‌های شهرداری مسدود نشده است.

وی با بیان اینکه در دوران شهردار سابق حق بیمه از کارکنان کسر اما به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است، گفت: حالا این بدهی از مرز حدودا ۴۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است و حتی جزء لیست بدهی‌های شهرداری نیز قرار گرفته و باید مدیریت شهری فعلی در زمینه پرداخت آن چاره اندیشی کند.

رئیس شورای شهر تهران همچنین از بررسی پرونده باغات در صحن شورای شهر خبر داد و گفت: سه پرونده درخصوص باغات بررسی شده است که در همه پرونده‌ها نظریه کمیسیون ماده ۷ تصویب شده است و حتی اعضای شورای شهر پیشنهاد دادند که از این پس کارکنان متخلفی که بدون در نظر گرفتن باغ بودن ملک رأی به تخریب و صدور پروانه می‌دهند نیز به حراست و بازرسی معرفی شوند.