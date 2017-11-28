سهیل محزون هنرمند جوان تئاتر که نمایش «معرکه در معرکه» نوشته داوود میرباقری را از روز چهارشنبه ۸ آذر در خانه نمایش دا به صحنه می برد درباره انگیزه انتخاب این نمایشنامه برای اجرا به خبرنگار مهر گفت: انگیزه از اجرای نمایش «معرکه در معرکه» در این دوران برای من این بود که روز به روز رنگ فراموشی روی خیلی از روحیاتِ پهلوانی و مردانه جامعه اصیل ایرانی پاشیده می شود. به نظرم الآن وقت صحبت از این پهلوانی ها، این مرام ها و این سبک عشق ها است که در نمایش «معرکه در معرکه» می بینیم.

وی اظهار کرد: من در اجرای نمایشنامه «معرکه در معرکه» سعی کردم نگاه نوگرایانه و بر پایه اصول نمایش ایرانی و همچنین نگاهی به نمایش های فرمالیستی و سبک های جدید نمایشی داشته باشم. به طور حتم آدابته کردن نمایش های ایرانی خصوصا نمایش هایی که از سبک های اصیل نمایش ایرانی مثل معرکه گیری هستند، کار بسیار مشکلی و شاید نشدنی است اما من تمام سعی خود را کردم که با متعهد بودن به متن، نگاه جدیدی از دید جوان های دهه شصت به این نمایشنامه داشته باشم.

محزون یادآور شد: ایجاد تغییر در نمایشنامه امکانپذیر نبود زیرا استاد میرباقری در متون خود همانطور که در سریال هایی مثل «امام علی (ع)» و «مختارنامه» دیدیم و شنیدیم نوعی لحن و گویش خاص را برای دیالوگ نویسی در نظر می گیرد که شاید نزدیک به بحرطویل باشد.

وی با اشاره به اینکه نمایش «معرکه در معرکه» از ۸ آذر و در ساعت ۲۰:۱۵ به مدت ۱۰ شب اجرا می شود، تاکید کرد: تمام تلاش خود را کردیم که یک نمایش کاملا نوگرایانه را با تمام عناصر و اجزای نمایش ایرانی کار کنیم.