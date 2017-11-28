بازی پوکمون گو باعث صدهزار تصادف رانندگی در آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر نقل از گیزمودو، تحقیقی که توسط دو نفر از اساتید دانشگاه یاد شده با هدف پی بردن به تاثیر این بازی بر روی تصادفات ترافیکی صورت گرفته نشان می دهد که از سال ۱۹۸۸ مرگ ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در آمریکا به طور منظم در حال کاهش بوده و از ۴۲۱۳۰ نفر در سال ۱۹۸۸ به ۲۹۸۶۷ نفر در سال ۲۰۱۱ کاهش یافته است.

اما در سال های بعد این وضعیت تغییر یافته و بر اساس آمار اداره ملی ترافیک بزرگراه های آمریکا این رقم در سال ۲۰۱۴ حدود ۷.۲ درصد افزایش یافته است. این روند افزایشی در سال های بعد ادامه یافته و آمار مرگ و میر در سال ۲۰۱۶ به ۳۷۴۶۱ نفر رسیده است.

استفاده همزمان از گوشی تلفن همراه در حین رانندگی عامل اصلی تصادفات تشخیص داده شده است. در این تحقیق داده های تصادفات منجر به مرگ و میر از اول مارس ۲۰۱۵ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶ بررسی شده است. بازی پوکمون گو در ۶ جولای ۲۰۱۶ عرضه شد و در عرض یک ماه بیش از ۱۰۰ میلیون بار بارگذاری شد.

در این تحقیق افزایش تصادفات بر اثر استفاده از این بازی نیز ثابت شده و به عنوان مثال تصریح شده میزان وقوع تصادفات در شعاع ۱۰۰ متری محل هایی موسوم به Pokéstop حدود ۲۶.۵ درصد بیشتر بوده است. Pokéstop محلی بر روی نقشه بازی پوکمون گو است که در آنها شخصیت های مجازی این بازی قابل مشاهده و شکار کردن هستند. همین بررسی نشان می دهد با کاهش تب این بازی و کاسته شدن از تعداد کاربران آن از تعداد سوانح رانندگی و خسارات وارده به افراد نیز کاسته شده است.