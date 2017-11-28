انتقاد جهرمی از نحوه اجرای دستور قضایی درباره ویز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در جلسه صبحانه کاری اتاق بازرگانی گفت: دستور قضایی برای بسته شدن اپلیکیشن اسرائیلی ویز و اجرای آن به اعتماد عمومی صدمه زد.

وی با بیان اینکه شکی نیست که این اپلیکیشن اسرائیلی است و به هیچ عنوان استفاده از آن را قبول نداریم، افزود: اما اجرای این دستور قضایی باعث صدمه زدن به اعتماد عمومی و لطمه زدن به استفاده از اپلیکیشن های داخلی شده است.

جهرمی گفت: با ایجاد اینگونه موانع نمی توان انتظار توسعه تولیدات بومی را داشت و نباید فقط دولت را مانع توسعه استارتاپها دانست.