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۷ آذر ۱۳۹۶، ۹:۵۱

در اتاق بازرگانی مطرح شد؛

انتقاد جهرمی از نحوه اجرای دستور قضایی درباره ویز

انتقاد جهرمی از نحوه اجرای دستور قضایی درباره ویز

وزیر ارتباطات از نحوه اجرای دستور قضایی درباره مسدود شدن اپلیکیشن مسیریاب ویز انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در جلسه صبحانه کاری اتاق بازرگانی گفت: دستور قضایی برای بسته شدن اپلیکیشن اسرائیلی ویز و اجرای آن به اعتماد عمومی صدمه زد.

وی با بیان اینکه شکی نیست که این اپلیکیشن اسرائیلی است و به هیچ عنوان استفاده از آن را قبول نداریم، افزود: اما اجرای این دستور قضایی باعث صدمه زدن به اعتماد عمومی و لطمه زدن به استفاده از اپلیکیشن های داخلی شده است.

جهرمی گفت: با ایجاد اینگونه موانع نمی توان انتظار توسعه تولیدات بومی را داشت و نباید فقط دولت را مانع توسعه استارتاپها دانست.

کد مطلب 4156621

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    نظرات

    • ای بابا IR ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ای بابا... به خدا مردم کف جامعه انقدر مثل شما همه چی رو امنیتی نگاه نمی کنند.. یه بدبختی داره با ماشینش مسافرکشی می کنه یه اپلیکیشن می خواد که خیابون ها و کوچه ها رو بهش بگه.. همین..

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