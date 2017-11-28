اولین مجوز بازارگاه اینترنتی حمل و نقل کالا صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان جعفری فشارکی مدیرعامل شبکه اینترنتی حمل و نقل کالا در نشست خبری که صبح امروز در معاونت علمی برگزار شد عنوان کرد: از سال ۸۸ ستاد حمل و نقل تشکیل شد تا بتواند در این راستا اقدام به راه‌اندازی خدمات الکترونیکی حمل‌ونقل بار کند.

وی اظهار داشت:در سال گذشته بر اساس تعاملاتی که با سازمان راهداری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داشتیم توانستیم آیین‌نامه بازارگاه‌ الکترونیکی حمل و نقل کشور را تدوین کنیم تا ضوابط این حوزه مشخص شود.

جعفری با تاکید بر اینکه اکنون این ضوابط مورد تایید دولت است، بیان کرد: ما توانستیم فعالیت های خود را بر اساس این ضوابط شروع و اولین مجوز بازار الکترونیکی حمل و نقل بار و کالا را اخذ کنیم.

وی افزود: شبکه اینترنتی حمل و نقل کالا راهکاری است برای ساده سازی فرآیند جابجایی کالا که با ایجاد مجموعه ای از دارندگان ناوگان با گرید مناسب، صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل قابل اعتماد و با هدف حذف واسطه ها سعی در ارائه خدمات دارد.

به گفته وی این سامانه به عنوان بزرگترین و قابل اعتمادترین بنگاه ارسال کالا و بار آنلاین در ایران محسوب می شود که به صاحبان کالا، بازرگانان، ترخیص کاران، مدیران لجستیک و کارخانه ها خدماتی ارائه می کنند.

وی افزود: این شبکه اینترنتی حمل و نقل کالا شرایطی ایجاد می کند که عده زیادی از ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل از قبیل دارندگان ناوگان و شرکت های حمل ونقلی بتوانند به صورت مناقصه ای پیشنهاد هزینه حمل خود را با ارائه کیفیت مناسب برای صاحبان کالا به نمایش بگذارند.

جعفری فشارکی با بیان اینکه هدف این شبکه اینترنتی ارائه بهترین راه حل های کاهش هزینه است، افزود: با توجه به تعداد ناوگان فعال حمل بار برون شهری در کشور و میزان عرضه و تقاضا در مبادی و مقاصد اصلی تولید و مصرف کننده این مهم فراهم می شود که با هر دو واسطه کنترل تعداد سرویس های حمل و نقلی بار در کشور به میزان قابل توجهی مدیریت شود.

وی تاکید کرد: همچنین این اقدام تاثیر مثبتی در کاهش هزینه ها و در نهایت رضایت مندی عوامل خدمات دهنده و خدمات گیرنده، مصرف سوخت، میزان آلایندگی و حفظ و نگهداری راه ها خواهد شد.

محقق این طرح خاطرنشان کرد: سرعت عمل و تحویل به موقع، دغدغه بسیاری از صاحبان بار و کالا است که در این طرح با کمک زیرساخت‌های طراحی نوین امکان ارائه خدمات به موقع و سریع را فراهم کردیم تا از این طریق توانایی برنامه‌ریزی دقیق و منظم برای کاربران فراهم شود.

جعفری فشارکی با بیان اینکه یکی از ویژگی های این شبکه اینترنتی ردیابی محموله بار با استفاده از گوشی همراه است، گفت: تمامی ناوگان مورد استفاده در این سامانه مجهز به سیستم رهگیری در لحظه هستند.

وی ادامه داد: به همین دلیل از این رو صاحبان محموله با استفاده از سامانه اینترنتی و نرم‌افزارهای مربوط قادر به دریافت موقعیت مکانی محموله خود در تمام ساعات شبانه روز و به صورت لحظه‌ای و تصویری بر روی نقشه هستند.

جعفری فشارکی از آغاز فعالیت این سامانه خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر این طرح در شهرهای بزرگ تهران، اصفهان، شیراز و مشهد راه‌اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: این شبکه اینترنتی همواره بر تضمین و امنیت محصولات تاکید دارد از این رو تمامی محموله های ارسالی دارای پوشش بیمه مسئولیت کالا هستند و در صورت بروز هر گونه اتفاق تمامی خسارات صاحبان کالا از طرف بیمه تامین شود.

به گزارش مهر، این شرکت که متشکل از ۵ شرکت دانش بنیان بوده، در پارک فناوری پردیس مستقر است.