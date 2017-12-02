ذوالفقارنسب: برانکو هیچ جایی بهتر از پرسپولیس ندارد جز کرواسی

بیژن ذوالفقار نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتخاب حمیدرضا گرشاسبی به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: ایشان یکی از افرادی بوده است که در جریان مسائل ریز و درشت قرار داشته و با توجه به شناختش می تواند در برهه زمانی کوتاه، تصمیمات خوبی را هم بگیرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا انتخاب سرپرست را برای طولانی مدت در باشگاه پرسپولیس مثبت ارزیابی می کنید یا خیر؟ تصریح کرد: انتصاب سرپرست باید کوتاه مدت باشد. باشگاه های بزرگ باید به سمت خصوصی سازی بروند و حضور سرپرست در چنین شرایطی باعث می شود که باشگاه ها مسیر صحیح خود را در این زمینه طی نکنند. آقای گرشاسبی و امثال ایشان تنها برای دو الی سه هفته خوب هستند که امور جاری را در دست بگیرند اما اصلا خوب نیست که بخواهیم آنها را برای بلند مدت سرپرست نگه داریم.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه تصریح کرد: آقای طاهری هم مدت زیادی به عنوان سرپرست مشغول به کار بود. روندی که ایشان طی کرد را نباید برای آقای گرشاسبی ترسیم کنیم. بدون شک می توان انتظار به مراتب بیشتری از مدیرعامل داشت تا فردی که سرپرستی باشگاه را بر عهده می گیرد.

ذوالفقارنسب درباره بحث تمدید قرارداد برانکو ایوانکوویچ تصریح کرد: برای موفقیت های یک تیم نیاز است تا عوامل مختلفی را مورد بررسی قرار بدهیم. نتایجی که باشگاه پرسپولیس در این دوره گرفته است کاملا قابل دفاع است. برانکو گزینه خیلی خوبی برای ماندن در پرسپولیس است اما این را هم فراموش نکنیم که هیچ گزینه ای بهتر از پرسپولیس برای او وجود ندارد جز تیم ملی کرواسی!