به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار اردبیل تصریح کرد: بررسی مشکلات شرکتهای دانشبنیان، مخترعان و مبتکران ضرورت ویژه داشته و با جدیت دنبال میشود.
وی از ابلاغ مأموریت بررسی دقیق مشکلات شرکتهای دانشبنیان به مشاور امور اقتصادی خود خبر داد و تأکید کرد: هر چند حمایتهایی از شرکتهای دانشبنیان صورت گرفته اما ضروری است افزایش یابد.
استاندار اردبیل با تأکید به اینکه پیشرفتهای علمی و موفقیتهای شرکتهای دانشبنیان بیانگر حمایت از آن ها است، ادامه داد: با این وجود، بهبود شیوههای حمایتی ضروری است.
بهنام جو با ذکر مثالی به اعطای تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای دانشبنیان اشاره و تأکید کرد: در خصوص شرایط پرداخت و تضامین وامها ضروری است تسهیلاتی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه در کنار حمایت از پژوهش، بخش صنعت نیز می بایست نسبت به حمایت از طرحهای پژوهشی اهتمام داشته باشد، اضافه کرد: متأسفانه بخش صنعت اردبیل در سالهای اخیر توجه کافی به مقوله پژوهش نداشته است.
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