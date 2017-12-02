تنها راه درمان ایدز آگاه سازی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در همایش روز جهانی ایدز گفت: در طرح تحول سلامت بیش از ۱۰ میلیون نفر حاشیه نشین را تحت پوشش قرار دادیم که سبب شناسایی بیشتر مبتلایان به ایدز شد.

وی افزود: ما در مناطقی که احتمال شیوع ویروس HIV بیشتر بود حضور جدی تری داشتیم و توانستیم افراد بیشتری را شناسایی کنیم.

وزیر بهداشت همچنین تصریح کرد: ۳۱۶ هزار زن باردار را مورد آزمایش قرارداده و در میان آنها ۷۴ نفر مبتلا به ایدز شناسایی شدند که ۹۷ درصد نوزادان سالم به دنیا آمدند.

هاشمی ادامه داد: در راستای آگاهی سازی نیز اقداماتی از سوی صداوسیما انجام شده که جای تقدیر دارد. علی رغم تمام تلاش هایی که در حوزه سلامت شده آمار ایدز در کشور رو به افزایش است و جای نگرانی دارد.

وی گفت: ایدز یکی از آسیب های اجتماعی است که بخشی از آن به مسئولان مربوط می شود و بخشی از آن به مردم برمی گردد و متاسفانه مردم نسبت به روابط شخصی خود بی تفاوت شده اند. آمار اعتیاد، طلاق و ایدز زیبنده کشور ما نیست.

وزیر بهداشت گفت: تنها راه درمان ایدز توانمندسازی و آگاه شدن مردم است و امیدوارم سال دیگر که دور یکدیگر جمع می شویم شاهد کاهش آمار ایدز در کشور باشیم.

هاشمی ادامه داد: پیشگیری از ایدز از خانواده ها شروع می شود و جامعه پزشکی به تنهایی نمی تواند با آن مقابله کند. اگر خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که عمدتا در دست همان بهورزان در ۳۰ سال گذشته نبود شرایط کشور ما از بسیاری از کشورهای آفریقایی در مواجهه با بیماری ایدز بدتر بود.

وی افزود: کارنامه کشور از آمارهای بالای طلاق، اعتیاد و ابتلا به ایدز و هزاران گرفتاری دیگر پر شده است که می‌تواند بزرگترین غصه باشد. من اگر یکی از فرزندانم مبتلا به ایدز باشد، هر روز برای خود و فرزندم آرزوی مرگ می‌کنم.