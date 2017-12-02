به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در حاشیه تمرین امروز شنبه پرسپولیس در مجموعه ورزشی شهید کاظمی به خبرنگاران درباره پیروزی چهار بر صفر مقابل ذوب آهن گفت: بابت اینکه توانستیم طلسم ذوب آهن را بشکنیم خیلی خوشحالم و این فرصتی است که بار دیگر بابت نمایش یک بازی باکیفیت به بازیکنانم تبریک بگویم. بازیکنان در این بازی در حد لیگ قهرمانان آسیا بازی کردند. محکم، مسئولیت پذیرانه با نظم تاکتیکی و خیلی منسجم بودیم و به همین خاطر خیلی راضی ام.

وی در ادامه تصریح کرد: نمایش حرفه ای بازیکنانم من را امیدوار کرد تا بتوانیم با دید بهتری به فکر روزهای آتی پرسپولیس باشیم. موقعیت های خیلی خوبی را در این بازی به دست آوردیم و همین کسب فرصت های گلزنی نشان از روحیه بالای بازیکنانم برای ارائه بازی هایی است که هواداران ما را خوشحال کند. از آنها ممنونم که در بازی با ذوب آهن هم ما را تنها نگذاشتند و به ورزشگاه آمدند.

سرمربی پرسپولیس در خصوص اظهارات امیر قلعه نویی مبنی بر اینکه پرسپولیسی ها تنها با چهار موقعیت گلزنی به چهار گل رسیدند، پاسخ داد و گفت: غیر از گل های حرفه ای که روی پاس های کاملا صحیح و سالم بازیکنانم به ثمر رسیدید، باید بگویم چند موقعیت دیگر هم داشتیم، هم در نیمه اول و هم در نیمه دوم می توانستیم به گل دست پیدا کنیم اما فوتبال است و بعضی اوقات همه توپ ها به گل تبدیل نمی شوند. گلزنی منشاء و علیپور و فرشاد احمدزاده روی حرکت کاملا تیمی به دست آمد، کمال کامیابی نیا هم با اینکه روی کرنر محسن مسلمان توانست گل بزند اما نوع جایگیری اش در آن صحنه و ضربه سری که زد نشان داد باز هم توانایی های گلزنی تیم ما چقدر زیاد است. اما من سوالم این است ذوب آهن در بازی دیروز چند موقعیت گل داشت؟ آنها یک پنالتی به دست آوردند که تا این لحظه هیچکس به من نگفته است چطور داور آن توپ را خطا گرفت.

ایوانکوویچ در مورد داوری بازی پرسپولیس و ذوب آهن افزود: فکر نمی کنم آن صحنه ای که داور اعلام پنالتی کرد صحیح باشد، با این حال همیشه سعی می کنم به جامعه داوری احترام بگذارم و در کار آنها دخالت نکنم. امیدوارم دقت خودشان را بالا ببرند.

سرمربی پرسپولیس در مورد قرعه احتمالی پرسپولیس در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا نیز صحبت کرد و اظهار داشت: نمی دانم دقیقا چه تیم هایی به عنوان سرگروه انتخاب می شوند، اما برای ما مهم نیست مقابل الهلال قرار بگیریم یا هر تیم دیگری، فصل گذشته نشان دادیم برایمان فرقی نمی کند حریفمان کیست، می رویم و برای بردن می جنگیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه کرواسی شانس آورد در جام جهانی به ایران نخورد، با لحنی شوخ طبعانه گفت: ایران می توانست با کرواسی در یک گروه باشد، به هر حال کرواسی در سید دو بود و ایران در سید سوم، کرواسی در یکی از سخت ترین گروه ها قرار دارد.

سرمربی اسبق تیم فوتبال ایران درباره همگروهی ایران با تیم های ملی اسپانیا، پرتغال و مراکش تصریح کرد: اگر از دید ایران بخواهیم به جدول نگاه کنیم در گروه مرگ قرار دارد اما از دید پرتغال و اسپانیا باید گفت آنها در گروه خوبی هستند. بازی بسیار سختی در انتظار ایران است. بالطبع پرتغال و اسپانیا خودشان را شانس اول صعود می دانند اما انگیزه بالای بازیکنان ایرانی بسیار خوب است و می تواند آنها را امیدوار گرفتن نتیجه کند. من با تیم ملی ایران مقابل پرتغال قرار گرفته ام، در آن بازی با دو گل مقابل بهترین تیم چند سال اخیر پرتغال باختیم، شاید اگر به گذشته نگاه کنیم، گلی که دکو از فاصله ۴۰ متری به ثمر رساند غیرقابل بحث بود، گلی هم که کریس رونالدو از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند، طوری بود که نمی شد آن را دفع کرد.

وی افزود: به هر حال باید بگویم مقایسه پرتغال با تیم فعلی کار درستی نیست چون ۱۰ سال از آن موقع گذشته است ولی فلسفه فوتبالی آنها تغییر نکرده و تنها ستاره های آنها متفاوت شده است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره شانس صعود ایران به دور بعدی جام جهانی اظهار داشت: ایران می تواند امیدوار باشد و باید هم همین طور رفتار کند. آنچه مشخص است حس تلاش بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران است که می تواند کارهای بزرگی را انجام دهد.

برانکو ایوانکوویچ در خصوص بازی با سپیدرود رشت گفت: بازی سختی در پیش داریم، این دیدار برای هر دو تیم حساس است، آنها برای گرفتن نتیجه بازی می کنند و همان طور که گفتم همه تیم ها مقابل پرسپولیس انگیزه مضاعفی دارند.

برانکو در ادامه در خصوص اینکه آیا قرار است بازنشسته شود یا خیر، گفت: من نمی‌خواهم بازنشسته شوم. هنوز به دنبال این هستم که به کارم ادامه دهم.من نگفتم دوسال در پرسپولیس می مانم و بعد از آن کناره گیری می کنم.



وی در پاسخ به این سوال که کارلوس کی‌روش اعلام کرده بعد از جام جهانی از دنیای فوتبال خداحافظی می‌کند و آیا صحبتی در این مورد دارد، عنوان کرد: نمی‌دانم از این مسئله خبری ندارم. چرا باید دنبال این موضوع باشم؟ می دانید فیلیکس ماگات هم در چین استعفا داده است. این چه ربطی به من دارد. زندگی جریان دارد.