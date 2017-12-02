به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام هادی شفیع‌زاده، مدیرکل اعزام مُبلغ سازمان اوقاف درباره اعزام مبلغ به مناطق زلزله‌زده غرب کشور گفت: به مناسبت هفته وحدت ۴۰ نفر از مُبلغان این اداره‌کل به مدت یک هفته به مناطق زلزله‌زده غرب کشور و شهر های استان کرمانشاه اعزام شدند.

وی افزود: در این اعزام از مُبلغانی که دارای روحیه جهادی و تجربه مشاوره هستند استفاده شده تا با انجام برنامه‌های متنوع و التیام بخش به مصیبت دیدگان، روحیه داده و ابراز همدردی کنند و ، موجب تسریع بازگشت به روند معمولی زندگی برای این عزیزان شوند.

مدیرکل اعزام مُبلغ سازمان اوقاف اضافه کرد: به همراه این مبلغان یک دستگاه کامیون و دو دستگاه نیسان ازکمکهای مردمی که توسط مبلغان و طلاب گرامی جمع آوری شده بود به مناطق زلزله زده ارسال شد تا در میان مردم توزیع شود .

این اعزام به مناسبت هفته وحدت و میلاد حضرت رسول اکرم (ص) به مدت یک هفته صورت پذیرفته است.