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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۳

حجت‌الاسلام هادی شفیع‌زاده خبر داد؛

اعزام ۴۰ مبلغ به مناطق زلزله‌زده غرب کشور

اعزام ۴۰ مبلغ به مناطق زلزله‌زده غرب کشور

مدیرکل اعزام مُبلغ سازمان اوقاف از اعزام ۴۰ نفر از مُبلغان این سازمان به مناطق زلزله‌زده غرب کشور به مناسبت هفته وحدت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام هادی شفیع‌زاده، مدیرکل اعزام مُبلغ سازمان اوقاف درباره اعزام مبلغ به مناطق زلزله‌زده غرب کشور گفت: به مناسبت هفته وحدت ۴۰ نفر از مُبلغان این اداره‌کل به مدت یک هفته به مناطق زلزله‌زده غرب کشور و شهر های استان کرمانشاه اعزام شدند.

وی افزود: در این اعزام از مُبلغانی که دارای روحیه جهادی و تجربه  مشاوره هستند استفاده شده تا با انجام برنامه‌های متنوع و التیام بخش  به مصیبت دیدگان، روحیه داده و ابراز همدردی  کنند و  ، موجب تسریع بازگشت به روند معمولی زندگی برای این عزیزان  شوند.

مدیرکل اعزام مُبلغ سازمان اوقاف اضافه کرد: به همراه این مبلغان یک دستگاه کامیون و دو دستگاه نیسان ازکمکهای مردمی که توسط مبلغان و طلاب گرامی جمع آوری شده بود به مناطق زلزله زده ارسال شد تا در میان مردم توزیع شود .

این اعزام  به مناسبت هفته وحدت و میلاد حضرت رسول اکرم (ص) به مدت یک هفته صورت پذیرفته است.

کد مطلب 4160893
سارا فرجی

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