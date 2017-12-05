علی آشتیانی‌پور تهیه کننده سریال «در جستجوی آرامش» درباره این سریال که به کارگردانی سعید سلطانی از شبکه پنج سیما روی آنتن است به خبرنگار مهر بیان کرد: در این سریال از محوریت مادر در خانواده سخن گفتیم و روی این موضوع تاکید داشتیم که خانواده از مهمترین ارکان جامعه است.

وی ادامه داد: مادر می تواند از بسیاری از مشکلات پیشگیری کند و ما هم در این سریال تاثیر مادر در خانواده را به عنوان یک تکیه گاه نشان می دهیم سعی می کنیم بر مساله حرمت و اصالت او تاکید کنیم.

این تهیه کننده درباره زمان پخش آن اظهار کرد: ابتدا قرار بود این سریال هر شب از ابتدای مهر پخش شود اما بعد ۲ شب در هفته در کنداکتور قرار گرفت و یکی از گلایه ها و مشکلات من این است که ساعت پخش سریال مناسب نیست.

وی اضافه کرد: درنهایت سریال هفته ای دو روز روی آنتن رفت و به این ترتیب به نوعی آسیب دید چراکه زمان ما معقول نبود و فرصت تماشای اثر به خوبی پیش نیامد.

آشتیانی در پایان درباره این مجموعه یادآور شد: تصوری که از کار خود دارید ممکن است گستاخی به نظر بیاید اما باور و تجربه ای که دارم این است که این مجموعه ویژگی های خوبی داشت و با پخش مناسب می توانست دیده شود. باور ما این بود که اگر تلویزیون آن را درست پخش می کرد حداکثر مخاطب را داشت و باعث رجعت بینندگان به تلویزیون می‌شد.

سریال «در جستجوی آرامش» به کارگردانی سعید سلطانی از شبکه پنج پخش می شود و به قسمت های پایانی نزدیک شده است.