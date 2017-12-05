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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۸:۵۴

علی آشتیانی‌پور به مهر گفت:

پخش نامناسب باعث شد «در جستجوی آرامش» دیده نشود/ گله‌مندیم

پخش نامناسب باعث شد «در جستجوی آرامش» دیده نشود/ گله‌مندیم

تهیه‌کننده سریال «در جستجوی آرامش» بیان کرد که این سریال پخش مناسبی نداشت ولی اگر هر شب روی آنتن می رفت باعث رجعت مخاطبان به تلویزیون می شد.

علی آشتیانی‌پور تهیه کننده سریال «در جستجوی آرامش» درباره این سریال که به کارگردانی سعید سلطانی از شبکه پنج سیما روی آنتن است به خبرنگار مهر بیان کرد: در این سریال از محوریت مادر در خانواده سخن گفتیم و روی این موضوع تاکید داشتیم که خانواده از مهمترین ارکان جامعه است. 

وی ادامه داد: مادر می تواند از بسیاری از مشکلات پیشگیری کند و ما هم در این سریال تاثیر مادر در خانواده را به عنوان یک تکیه گاه نشان می دهیم سعی می کنیم بر مساله حرمت و اصالت او تاکید کنیم.

این تهیه کننده درباره زمان پخش آن اظهار کرد: ابتدا قرار بود این سریال هر شب از ابتدای مهر پخش شود اما بعد ۲ شب در هفته در کنداکتور قرار گرفت و یکی از گلایه ها و مشکلات من این است که ساعت پخش سریال مناسب نیست.

وی اضافه کرد: درنهایت سریال هفته ای دو روز روی آنتن رفت و به این ترتیب به نوعی آسیب دید چراکه زمان ما معقول نبود و فرصت تماشای اثر به خوبی پیش نیامد.

آشتیانی در پایان درباره این مجموعه یادآور شد: تصوری که از کار خود دارید ممکن است گستاخی به نظر بیاید اما باور و تجربه ای که دارم این است که این مجموعه ویژگی های خوبی داشت و با پخش مناسب می توانست دیده شود. باور ما این بود که اگر تلویزیون آن را درست پخش می کرد حداکثر مخاطب را داشت و باعث رجعت بینندگان به تلویزیون می‌شد.

سریال «در جستجوی آرامش» به کارگردانی سعید سلطانی از شبکه پنج پخش می شود و به قسمت های پایانی نزدیک شده است.

کد مطلب 4160906
عطیه موذن

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