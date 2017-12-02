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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۵۱

افتتاح نمایشگاه نقاشی نوجوان قزوینی

افتتاح نمایشگاه نقاشی نوجوان قزوینی

قزوین- نمایشگاه نقاشی نوجوان هنرمند قزوینی در نگارخانه تماشا افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نمایشگاه نقاشی مهدی کلهر روز شنبه به همت انجمن هنرهای تجسمی استان قزوین با حضور جمعی از علاقه مندان در نگارخانه تماشا افتتاح شد.

اولین نمایشگاه نقاشی مهدی کلهر با نام «رئالیسم» شامل ۱۴ اثر با موضوع طبیعت بی جان است که به سبک رئال با بهره گیری از تکنیک رنگ روغن به تصویر کشیده شده است.

آثار نمایشگاه نقاشی این نوجوان قزوینی در تابلوهایی در ابعاد مختلف همچون ۸۰ در ۶۰ و ۷۰ در ۵۰ به نمایش گذاشته شده است.

این هنرمند فعالیت هنری اش را یکسال است که آغاز کرده واز آن زمان نزد استاد محمد اسدی به یادگیری نقاشی و فعالیت در این زمینه مشغول است.

این نمایشگاه نقاشی از ۱۱ الی ۱۴ آذرماه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در نگارخانه تماشا واقع در میدان میرعماد مجتمع ارشاد، نگارخانه تماشا برپا و پذیرای علاقه مندان و بازدید کنندگان است.

کد مطلب 4160916

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