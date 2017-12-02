رها شدن ظروف سموم کشاورزی در مزارع نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش شمسی پور روز شنبه در جلسه ساماندهی پسماند که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: باید برای کاهش سرانه زباله در استان تلاش کنیم و در این راستا میزان ۸۰۰ تا یک هزار گرم فعلی را به ۵۰۰ گرم کاهش دهیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد پسماندهای کشور مربوط به بخش کشاورزی است و شاهد رها شدن ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار قوطی سموم کشاورزی هستیم که این وضعیت نگران کننده است.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین یادآورشد: خوشبختانه در بخش ساماندهی پسماند صنعتی از سال ۹۲ اقدام خوبی صورت گرفته و بیش از ۹۵ درصد پسماندهای صنعتی تحویل سایت می شود.

وی اضافه کرد: در تصفیه خانه شهر صنعتی البرز شاهد تحولی اساسی هستیم و در شرایطی که ۳۰۰ هزار تن پسماند دپو شده بود با اقدامات انجام شده ۱۳۰ هزارتن آن به سایت منتقل شده است.