دوره فیلمسازی سینمای جوان آغاز شد/آغاز کارگاه «تجربه اول»

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا توکل، رئیس انجمن سینمای جوان شیراز شنبه شب در آیین آغاز دوره ۹ ماه فیلمسازی این انجمن که همزمان با سراسر کشور برگزار می شود، گفت: امیدوارم پس از این دوره با شور و نشاطی که در ابتدای این راه از هنرجویان فیلمسازی دیده می شود بار دور هم گرد آمده و از خروجی این دوره سخن به میان آید.

وی با بیان اینکه در دوره فیلمسازی ۹ ماهه هنرجویان سینمای جوان با شاخه های مختلفی آشنا می شوند و آموزش می بینند از حضور استادانی نظیر عباس بیاتی(آشنایی با تاریخ سینما)، غلامرضا یزدانی(عکاسی)، محمد جواد پوست پرداز(عکاسی)، ناد علی شجاعی(فیلمنامه،کارگردانی، کارگاه تحربه اول،کارگاه سینمای داستانی)، حسین آزادی(تدوین،کارگردانی، کارگاه تجربه اول ،کارگاه سینمای داستانی،آشنایی با تاریخ سینما،کارگاه تدوین و صدا)، سعیده صادقی اصل(فیلمنامه نویسی)، حسین سلطان پور(تصویر برداری)، مسعود شیخی(صدابرداری)، احسان شادمانی(کارگاه سینمای تجربی) و محمد رضا حق نگهدار(کارگاه سینمای مستند،فیلم و گفتگو)خبر داد.

توکل ضروری دانست که یادآور شود: قرار است هنرجویان این دوره از امروز عضو انجمن سینمای جوان باشند و نه کسانی که صرف آموزش به این انجمن مراجعه می کند.

وی افزود: افتخار و خوشحالی این مجموعه بدین خاطر است که از امروز عضو خانواده سینمای جوان هستید، از این رو تلاش کنید اوقات فراغت خویش را برای سینمای جوان بکار ببندید.

توکل همچنین از اینکه در این دوره به خاطر محدودیت فضا و امکانات فرصت جذب بیشتر علاقه مندان به فیلمسازی میسر نشد افزود: امیدواریم با گسترش فضا و امکانات در سال آینده بتوانیم موقعیت بیشتری برای علاقه مندان سینمای جوان فراهم کنیم.

وی از اهمیت دوره ۹ ماهه فیلمسازی نام برد و گفت: گروهی که برای آموزش در نظر گرفته شده یکی از بهترین تیم های آموزشی می باشد که در استان فارس مشغول فعالیت است.

رئیس سینمای جوان شیراز به سرفصلهای دوره یادشده اشاره کرد و افزود: این سرفصلها بر اساس آنچه انجمن سینمای جوان ایران تصمیم سازی شده، به روز گردیده است.

از فیلم کوتاه حمایت شود/نقش انکارناپذیر سینمای جوان در پرورش سینمای ایران

در ادامه نادعلی شجاعی، دانش آموخته سینما و از مدرسان این رشته در این جلسه توجیهی با ارایه پیشینه ای از فعالیت های انجمن سینمای جوان این را مورد اشاره قرار داد که در تمام کشورهای دنیا از فیلم کوتاه حمایت می شود و در کنار مدارس خصوصی، مدارسی هم هست که دولتی هستند.

این فیلمساز نسل قدیمی تر سینمای جوان شیراز افزود: به واسطه جذابیت هنر سینما، آنچه امروز تجربه می شود، فیلمسازانی هستند که در همه دوره های گذاشته شده خروجی انجمن به شمار می روند.

شجاعی به بسیاری از فیلمسازان خوب کشور اشاره کرد و افزود: بسیاری از این چهره ها از دانش آموختگان سینمای جوان بودند.

وی کارنامه سینمای جوان را درخشان ارزیابی کرد و گفت: در کمک به صنعت فیلمسازی نقش این انجمن انکارناپذیر است.

شجاعی با توجه به ویژگی های این دوره آموزشی عنوان کرد: در دوره آموزشی جدیدی که سینمای جوان ایران با آمدن معاونت جدید شکل گرفته به این نحو است که تیمی متخصص از کسانی که تجربه تولید و آموزش داشته اند، گردهم آمدند تا این دوره ۹ ماهه را برنامه ریزی کنند.

این مدرس سینمای جوان شیراز دوره فیلمسازی را تشکیل شده از چند گام دانست و افزود: در هریک از گام های این دوره، هنرجویان با تجربیات مختلفی آشنا می شوند؛ در گام نخست تجربه های اولیه با ساخت فیلم توسط هنرجویان آغاز شده تا عینیت بخشیدن به ذهنیت را بسنجیم.

شجاعی در ادامه از حمایت سینمای جوان از تولیدات اعضای خویش خبر داد و با توجه به جشنواره فیلم کوتاه تهران یادآور شد: جشنواره های منطقه ای، جشنواره های داخلی و رویدادهای خارجی از امکان هایی است که توسط سینمای جوان برای حضور و بروز فیلمسازان جوان فراهم می کند.

وی راه را برای فیلمسازان جوان باز عنوان کرد و درعین حال گفت: حساسیت ها بر این است که هنرجویانی پای به این دوره بگذارند که دغدغه سینما دارند و در کنار این، گروهی متخصص و با تجربه تدریس و فعالیت فیلمسازی از نسل های مختلف در گروه آموزشی قرار بگیرند.

شجاعی آغاز این دوره را با کارگاه تجربه اول عنوان کرد و افزود: در این کارگاه هنرجویان می توانند ذهنیت خویش را عینیت ببخشند و در حقیقت هریک از هنرجویان داستانی را در ذهن خلق کرده و در نهایت آن را در قالب فیلم قرار می دهند.