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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۱۸

در انجمن سینمای جوانان ایران

نام‌نویسی دوره‌های جدید آموزش فیلمسازی آغاز شد

نام‌نویسی دوره‌های جدید آموزش فیلمسازی آغاز شد

نام‌نویسی دوره‌های جدید آموزش فیلمسازی در انجمن سینمای جوانان ایران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، نام‌نویسی دوره‌های جدید آموزش فیلمسازی با عنوان «تجربه» در انجمن سینمای جوانان ایران، ویژه تهران آغاز شد.

این دوره‌های متنوع آموزشی به علاقه‌مندان امکان انتخاب براساس سلیقه و انتظارشان از سینما را می‌دهد.

در این دوره‌ها علاوه بر آموزش فیلمسازی، دیدگاه‌ها و روش‌های شخصی موفق، تکنولوژی‌ها، گونه‌ها و روش‌های خاص فیلمسازی آموزش داده شده و هنرجویان در کنار آموزش، تجربه‌ «لذت سینما» و «تولید فیلم کوتاه» را به‌دست می‌آورند.

دوره‌های «کارگاه تجربه‌ اول»، «تجربه‌ خاص» و «تجربه‌ واقعیت مجازی» یا VR در دفتر ویژه تهران به‌زودی آغاز می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای نام‌نویسی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۸۹۲۹۴۳ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 4230029
زهرا منصوری

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