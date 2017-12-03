اشراف اطلاعاتی و ارتقاء توان دفاعی راه مقابله با توطئه دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح صبح امروز در هشتمین جشنواره مالک اشتر نیروهای مسلح طی سخنانی پیروزی های بزرگ جبهه مقاوم را در شکست فتنه انگیزی های استکبار جهانی که در شکل داعش و سایر اشکال تروریسم به دست آمده است را تبریک گفت و خاطرنشان کرد: همانطوری که فرماندهی معظم کل قوا فرمودند و تجربه تاریخی به ما نشان می دهد هرگاه پیروزی بزرگی برای جبهه مقاومت انقلاب اسلامی اتفاق افتاده دشمنان انقلاب اسلامی عزم خود را برای طراحی و شکل دهی به توطئه جدید و ایجاد وضعیت و مشکلات جدیدی در مسیر پیشبرد انقلاب اسلامی ایجاد کردند که در این مورد هم به همین نحو خواهد بود.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح ادامه داد: از این رو می طلبد که نیروهای مسلح با درایت و آگاهی و هشیاری و مراقبت لازم در همه این جبهه ها داشته باشند و انشاالله ما نمونه هایی از غافلگیر نشدن را بتوانیم نشان بدهیم و با آگاهی و هشیاری لازم مسیر انقلاب اسلامی را با صلابت و استواری ادامه بدهیم.

سرلشکر باقری اظافه کرد: طبیعتا در این مسیر اشراف اطلاعاتی و هوشیاری و مراقبت و همچنین ارتقاء توان و آمادگی دفاعی و امنیتی نیروهای مسلح گام هایی اساسی است که همگی باید در این مسئله ثابت قدم، محکم و پیش برنده حرک کنیم.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه فلسفه اشراف، آگاهی فرمانده از جزئیات و اتفاقات مجموعه های زیر دست خود است، خاطرنشان کرد: نمونه های بسیار زیادی در بخش لشکری و کشوری در کشور خودمان و در حوادث منطقه ای را شاهد داریم که کمبود یا نبود آگاهی های مدیران و فرماندهان نسبت به مجموعه های خود چه فجایع و گرفتاری هایی را ایجاد کرده است.

سرلشگر باقری یادآور شد: در مقابل نکته اشاره شده در بالا نیز هر یک از فرماندهان ما که توفیق در پیشبرد ماموریت ها و وظایف خود دارند، لازمه آن و مقدمه قطعی آن آگاهی آنان به همه مجموعه ها و جزئیات زیردست های خود بوده است.

وی در ادامه اظهار کرد: مقام معظم فرماندهی کل قوا بارها بر مساله اهمیت و ضرورت توجه به اشراف تاکید کرده‌اند که این مهم از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح ابلاغ شده است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یادآور شد: طبیعی است هرچه سطوح فرماندهان، عالی تر و راهبردی تر باشند، این اشراف کلی تر و عام تر می شود و هر مقدار که واحدها عملیاتی تر و تاکتیکی تر شوند این اشراف جزئی تر، دقیق تر و ظریف تر می شود.

سرلشکر باقری با اشاره به اینکه اشراف فرماندهی نقش های بسیار با اهمیتی را بر عهده دارد و بهترین کمک به فرمانده در تصمیم گیری های اساسی خواهد بود، گفت: فرماندهان باید اشراف را به عنوان یک بازو و یک فرصت بی نظیر برای خود بدانند و در هنگام تصمیم گیری مسئولان مجموعه اشراف و اطلاعات می تواند بیشترین کمک را به تصمیم گیری مناسب فرماندهان داشته باشد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: اشراف می تواند ابزار مناسبی در پیشرفت و ارتقای ماموریت ها و تحقق اهداف در مجموعه نیروهای مسلح باشد.

وی تصریح کرد: دو خواسته اساسی فرماندهی معظم کل قوا از تک تک فرماندهان نیروهای مسلح ارتقای توان رزمی و آمادگی های رزمی است و شما می دانید که هرگاه گزارش اشراف به محضر فرماندهی معظم کل قوا تقدیم می شود معظم له می فرمایند من به این مقدار پیشرفت قانع نیستم چرا که شما توانایی بیشتری از این راه دارید.

سرلشکر باقری گفت: در این مساله یعنی ارتقای آمادگی رزمی و دفاعی هم اشراف می تواند کمک و یار مناسبی برای فرماندهان در حل مشکلات اساسی و کلیدی نیروهای مسلح باشد. اشراف باید بتواند این مشکلات را به خوبی شناسایی کند و به فرمانده راهکارهای مناسب را ارائه کند لذا فرمانده این اشراف را غنیمت بشمارد و در مسیر حل این مشکلات گام بردارد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه اظهار داشت: ما اهمیت اساسی برای نیروهای انسانی باید قائل باشیم هرآنچه که ماموریت پیش می رود یا با دشواری مواجه می شود به نیروی انسانی ما برمی گردد که در اشراف باید این امکان به وجود بیاید که بهتر از گذشته عناصر شایسته و کارآمد در سطوح مختلف میانی و پایینی به خوبی شناسایی بشوند و موجبات ارتقای آنان فراهم شود تا کار به دست عناصر شایسته اداره شود.

سرلشکر باقری در پایان خاطرنشان کرد: به حمدالله امروز در حوزه اشراف پیشرفت های بسیار مطلوبی حاصل شده و تمامی فرماندهان نیروهای مسلح مساله اشراف را در یگان های خود درنظر دارند.