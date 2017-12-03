به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سزاوار پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران، اظهار داشت: این بانک در ۲۲ آذر ماه ۸۶ به همت دولت با سرمایه ۱۵ هزار میلیارد ریال تأسیس شد.

مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان قم، با بیان اینکه این بانک با نیت خیر قرض الحسنه شروع به کار کرده است، افزود: مأموریت اصلی بانک نشر فرهنگ قرض الحسنه بوده است.

وی با اشاره به اینکه این بانک حق هیچ تخطی از قوانین اساس نامه را ندارد، توضیح داد: به عنوان مثال حق سرمایه گذاری حتی یک ریال در شرکت های غیر از بانک را نداریم و لذا این ما را مجبور می‌کند که فقط در بخش قرض الحسنه فعالیت کنیم.

سزاوار با بیان اینکه بانک قرض الحسنه مهر ایران با گردش صحیح پولی که داشته توانسته است هزینه خود را از محل ۴ درصد کارمزد و خدمات الکترونیک تأمین نماید، گفت:خوشبختانه توانستیم در سال ۹۶ نرخ هایمان را به بهترین نحو مدیریت کنیم.

وی به روند خوب فعالیت های بانک قرض الحسنه مهر ایران طی ۱۰ سال فعالیت خبر داد و تصریح کرد: این بانک از ۵۳۰ شعبه در استان‌های سراسر کشور، ۳۸۰ شعبه در شهرستان‌ها، ۸ هزارو ۴۴۰ دستگاه خودپرداز و ۴۲ هزار دستگاه پز فروشگاهی برخوردار است.

مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران، همچنین با بیان اینکه حق بنگاه داری نداریم و جامعه هدف بانک طبقه ضعیف هستند، ابراز داشت: در خصوص تسهیلات ازدواج از ابتدای تأسیس تا پایان سال ۹۵ هشت هزارو ۷۰ میلیون ریال به تعداد ۲۲۹ فقره و از ابتدای سال ۹۶ تا شهریور این سال ۲ هزارو ۲۸۹ میلیون ریال به تعداد ۲۱ هزارو ۹۶۱ فقره و نیز در قرض الحسنه کارآفرین ودیعه مسکن ۳ هزارو ۳۸۱ میلیون ریال به تعداد ۴۳ هزارو ۸۲۱ فقره تسهیلات پرداخت شده است.

وی به فعالیت‌های این بانک در جهت رونق اشتغال و اقتصاد کشور پرداخت و افزود: طرح های مختلفی برای مساعدت به هموطن های عزیز ارائه شده است از جمله طرح رویش باور که هر یک از مشتریان بانک اعم از حقیقی و حقوقی می توانند علاوه بر حساب اصلی، یک یا چند حساب دیگری به شرح ذیل در بانک داشته باشند تا بانک از محل اعتبار این حسابها نسبت به پرداخت تسهیلات به جامعه هدف اقدام نماید.

وی با اشاره به اینکه نرخ معوقات ما در استان قم هشت دهم درصد و در کشور حدود یک است، عنوان کرد: استان قم در کشور رتبه خوبی از نظر جذب منابع، مصرف منابع و نسبت مطالبات دارد.

سزاوار ابراز کرد: تعداد کل حساب های مشتریان این بانک در قم ۱۲۳ هزار فقره شامل ۹ هزارو ۴۲۴ فقره حساب جاری و ۱۱۳ هزارو ۵۶۸ فقره حساب پس انداز است.