صادرات ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز به نخجوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید توکلی درباره صادرات گاز به جمهوری آذربایجان توضیح داد: در گذشته یک قرارداد سوآپ بین جمهوری آذربایجان و نخجوان داشتیم که بر اساس آن یک مقدار گاز را با حجم کمتر از یک میلیون متر مکعب در آستارا تحویل می‌گرفتیم و در شهرهای نزدیک آستارا استفاده می‌کردیم.

وی افزود: در مقابل این مقدار گاز دریافتی، مطابق همان حجم گاز را از طریق جلفا به نخجوان تحویل می‌دادیم، در این مواقع به ازای هر انتقال گاز یک حق العمل یا هزینه ترانسفر گاز از کشورهای طرف قرارداد دریافت می شود ؛ بنابراین انجام این کار از یک سو برای ما صرفه اقتصادی دارد و از سویی دیگر موجب می شود ما یک گاز دو طرفه داشته باشیم.

توکلی در این باره توضیح داد: با انجام فرایند ذکر شده، اگر در حوزه آستارا و خط اول سراسری مشکلی پیدا می شد و خط نیاز به تعمیرات داشت یک منبع از سمت آذربایجان گاز آن منطقه را تامین می کرد و هیچ اختلالی در روند گازرسانی به وجود نمی آمد، همانطور که طی ۵ سال گذشته در سه مرحله خط اول را به عنوان قدیمی ترین خط انتقال پس از بررسی پیگرانی هوشمند تعمیر و متوقف می کردیم ولی نگران تامین گاز آستارا نبودیم.

وی تصریح کرد : وقتی گاز را از کشوری به عنوان سوآپ یا تهاتر می گیریم تعهدی نداریم که دقیقا همان گاز دریافت شده را عینا به مقصد تحویل دهیم؛ مثل ترکمنستان که گاز را از یک کشور می گیریم و در حوزه داخلی مصرف می کنیم؛ ولی مابه ازای آن را به کشور دیگر تحویل می دهیم؛ از آذربایجان هم کمتر از یک میلیون مترمکعب گاز دریافت می کردیم و به نخجوان تحویل می دادیم.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز اظهار کرد : اکنون نیز تحویل گاز به نخجوان پابرجاست؛ اما دیگر گازی را از آذربایجان نمی گیریم زیرا یک شرکت سرمایه گذاری ایرانی گاز را از ترکمنستان می خرد و به آذربایجان می فروشد و ما این سوآپ را برایشان انجام می دهیم به این ترتیب که روزانه ۶ میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان وارد شده و در محدوده خراسان مورد استفاده قرار می گیرد و در مقابل همین حجم گاز از خط اول سراسری به آذربایجان صادر می شود.

به گزارش مهر شرکت انتقال گاز تنها عهده‌دار منتقل کردن گاز در بخش های مختلف گازرسانی، تامین خوراک پالایشگاه ها و بخش های صادراتی است اما از لحاظ فرایند ارتباطی با کشورهای وارد کننده، سرمایه گذار و بازار هدف در ارتباط مستقیم نیست.

به گفته توکلی در بخش ورودی شبکه انتقال؛ پالایشگاه ها، مناطق نفت خیز، گازهای همراه و گازهای پالایشی دریافتی از میادین گازی با شرکت انتقال گاز مرتبط هستند. در بخش خروجی نیز، شرکت های گاز استانی هستند که گاز را از شرکت انتقال گاز تحویل می گیرند و به نیروگاه ها، صنایع، بخش خانگی و بخش های مصرف کننده در شهر های خود تحویل می دهند.

توکلی در این باره تصریح کرد: در بخش صادرات، واردات و سوآپ، شرکت انتقال گاز با شرکت ملی گاز در ارتباط است، ما حجم گاز صادراتی را اندازه گیری می کنیم اما برای فروش و پول آن با شرکت ملی گاز طرف هستیم ، در واقع گاز را به شرکت گاز می فروشیم.