۴ ماده غذایی برای کمک به افزایش ویتامین D بدن

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این اما تنها دلیل برای دریافت ویتامین D نیست. ویتامین D علاوه بر حفظ استخوان‌های شکننده، خطر ابتلا به سرطان‌های خاص و التهاب را نیز کاهش می‌دهد.

چگونه می‌توان مطمئن شد که بدنمان ویتامین د کافی دریافت کرده است؟ هنگامی که در معرض تابش خورشید قرار می‌گیرید پوست شما به طور طبیعی ویتامین د تولید می‌کند. به همین دلیل است که ویتامین د به ویتامین آفتاب معروف شده است. اما چون بیش از حد در معرض تابش نور خورشید بودن هم مضر است باید غذاهایی که دارای ویتامین D هستند را به برنامه‌ی غذایی خود اضافه کنیم و از این طریق می‌توانید مطمئن باشید که بدنتان روزانه ۶۰۰ واحد ویتامین D دریافت کند بدون اینکه سوختگی ناشی از آفتاب داشته باشد.

ما ۴ ماده غذایی برتر که دارای میزان قابل توجهی ویتامین D هستند را به شما معرفی می‌کنیم و به ترتیب توانایی آنها را رده بندی کردیم. دفعه‌ بعدی که برای خرید به سوپرمارکت‌ها سر می‌زنید حتما چندتا از این مواد را هم تهیه کنید.

۴ ماده غذایی برای کمک به افزایش ویتامین D:

رتبه ۴: تخم‌مرغ: اگر شما اهل خوردن تخم‌مرغ هستید باید بدانید منظور ما از تخم‌مرغ، تخم‌مرغ کامل است. ممکن است که زرده تخم‌مرغ چربی و کالری به برنامه‌غذایی شما اضافه کند ولی همچنین حاوی مقدار زیادی مواد معدنی مغذی مانند ویتامین D است. در واقع سه عدد تخم‌مرغ ۲۰ درصد از نیاز روزانه بدنتان به ویتامین د را تامین می‌کند. پیشنهاد ما این است که کمی سبزی برای بهتر کردن طعم و عطر و افزایش مواد مغذی به آن اضافه کنید. هر عدد تخم‌مرغ شامل ۴۰ واحد ویتامین D است.

رتبه ۳:‌ قارچ: در میان سبزیجات قارچ می‌تواند حدود ۱۹ درصد از نیاز روزانه بدن به ویتامین د را تامین کند. آنها را بهترین منبع تولید ویتامین د در محل می‌دانند. آنها را می‌توان همرا با سبزیجات، سالاد، املت و بسیاری از غذاهای دیگه استفاده کرد. یک فنجان قارچ حاوی ۴۱ تا ۱۱۴ واحد ویتامین D است.

رتبه ۲:‌ شیر غنی شده: هرچند که شیر گاو به طور طبیعی غنی از ویتامین د نیست اما آن با مواد مغذی غنی می‌شود. برای جذب بهتر ویتامین د و تمام مواد معدنی که روی پاکت شیر ذکر شده سرشیر آن را صاف نکنید. سرشیر دارای چربی و کالری است زیرا ویتامین‌های D,A,E,K جز ویتامین‌های حلال در چربی هستند. یک لیوان شیر بیش از ۱۹ درصد از نیاز بدن به ویتامین د را تامین می‌کند. هر لیوان شیر غنی شده دارای ۱۱۶ واحد ویتامین D است.

رتبه ۱: سالمون: سالمون در رتبه‌ی اول لیست ما قرار گرفته و دلیل آن واضح است. فقط خوردن ۱۰۰ گرم سالمون در یک وعده ویتامین د مورد نیاز یک روز بدن ما را تامین می‌کند. این ماهی از قلب محافظت می‌کند ماهی سرخ شده سرشاز از امگا ۳ است و می‌تواند ریسک ابتلا به سرطان پروستات و سرطان سینه را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. هر ۱۰۰ گرم سالمون دارای ۵۴۷ تا ۵۸۲ واحد ویتامین D است.

منبع: سایت کتاب کاله