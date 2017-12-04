کشف ۶۲ قلم اشیای تاریخی و فرهنگی در مازندران

ناصر علینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اشیای کشف شده کاسه، کوزه، بشقاب، مهر و غیره با ارزش تاریخی و فرهنگی را شامل می شود.

سرپرست یگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران به کشف ۳ دستگاه فلزیاب از حفاران غیر مجاز اشاره کرد و گفت: ۲ باند حفاران اشیای تاریخی شناسایی و ۱۰ نفر از قاچاقچیان اشیای تاریخی و فرهنگی کشور در یک ماه گذشته دستگیر شدند.

علینژاد با بیان اینکه ۶ هزار و ۹۷ بازدید و سرکشی از اماکن تاریخی صورت گرفته است افزود: در مازندران بیش از دو هزار و ۵۰۰ اثر تاریخی وجود دارد که ۷۰۰ اثر در لیست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی ضمن قدردانی از همکاری و همراهی تنگاتنگ نیروی انتظامی وحمایتهای سیستم قضائی استان، به حمایتهای گروه های مردمی حفاظت از میراث فرهنگی اشاره کرد و آن را عاملی تاثیرگذار در حفظ و صیانت از این آثار برشمرد و گفت: آثار تاریخی و فرهنگی مازندران با پراکندگی زیادی مواجه است که حفاظت از این آثار نیازمند حمایت بیش از پیش مسئولان و همراهی مردم، حافظان اصلی میراث است.