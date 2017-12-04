گیتی نوروزیان درباره جدیدترین نمایشگاه خود که با عنوان «صد در صد» روز ۱۷ آذرماه در گالری فردا افتتاح می شود به خبرنگار مهر گفت: در نمایشگاه اخیرم ۱۳ کار که همگی چند لتی و ابعاد آن ضریبی از صد سانتی متر است به نمایش می‌گذارم و هم ابعاد و سایز و هم نام نمایشگاه به مفهوم و کانسپت نمایشگاهم اشاره دارد.

وی در توضیح بیشتر کانسپت نمایشگاهش بیان کرد: صد در صد نزد فرهنگ ما ایرانیان یک ما به ازای تاریخی و ریشه‌دار دارد و وقتی می خواهیم بگوییم چیزی کامل است می گوییم صد در صد آن چیز اما این صد در صد واقعا چیست؟ این پرسش من است و در این نمایشگاه اشاره به این دارم که آیا این آثار صد در صد رویا و درونیات من است و آیا صد در صد من در این آثار جلوه گر شده است؟

این نقاش با اشاره به اینکه آثار این نمایشگاه آبستره تغزلی است، ادامه داد: آثارم آبستره تغزلی است به این معنا که آبستره غیر هندسی است. من قدیم ترها فیگوراتیو کار می کردم ولی در این نمایشگاه کارهایم آبستره شد. شخصا هم بیشتر متخصص نسخ خطی هستم و در این شاخه مشغول به فعالیت هستم اما در نقاشی به سمت آبستره کشیده شدم هرچند جان و جوهر کارهایم را ایرانی می دانم که به دلیل فرم و رنگی است که در آثارم بهره می برم، اما در عین حال از موتیف های ایرانی در کارها استفاده نکرده ام.

نوروزیان درباره آثاری که این روزها در نمایشگاه ها می بیند و کم و کیفت آنها نیز گفت: به نظرم در گالری ها این روزها هم می توان آثاری را دید که بسیار حرفه ای با بیانی جهانی خلق شده اند و هم آثاری که هیچ گونه ارزش هنری ندارند. سخت می توان فضای این روزهای گالری ها را توضیح داد اما برخوردی در هنر ایران طی سال های گذشته بوده است که همه به سوی آثار فیگوراتیو و کانسپچوال آرت کشیده شده اند. به سختی می شود گالری هایی را پیدا کرد که در ژانر خاصی فعال باشند یا فروش کار را در اولویت خود نگذارند.

وی در پایان درباره پرداختن به هنر انتزاعی بیان کرد: نقاشی انتزاعی ‌‌(Abstract)‌‌ در تاریخ هنر تعریف و جایگاه خاصی دارد که قصد ندارم در اینجا به آن بپردازم، همین بس که بگویم که ‌این سبک برای من یک روند فعال و ناشناخته است، یک خلسه و بی‌خبری، یک صد در صد نهان است. در این سبک من مانند نوعی ‌بداهه‌نوازی و همچون یک کاشف جلو می‌روم و تنها در مقام خالق نیستم و برایم بوم و رنگ مکانی برای گفتگو است. ‌

گیتی نوروزیان در رشته نقاشی از دانشگاه الزهرا فارغ التحصیل شد و سپس کارشناسی ارشد و دکترای خود را در رشته پژوهش هنر از دانشگاه تهران دریافت کرد.

نمایشگاه «صد در صد» از ۱۷ تا ۲۳ آذر در گالری فردا برپا خواهد بود.