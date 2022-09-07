به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایشگاه، «گلستان در گلستان» عنوان تازه‌ترین نمایشگاه نقاشی‌های توران فرهت هنرمند نقاش است که از تاریخ ۱۸ الی ۳۰ شهریور در گالری گلستان برپا می‌شود.

این نمایشگاه مشتمل بر ۳۰ اثر نقاشی رنگ و روغن و میکس مدیا است که در سبک آبستره نقاشی شده‌اند.

توران فرهت زاده ۱۳۲۶ شهر لاهیجان، فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۴۹ با گویندگی رادیو آبادان آغاز کرد. نقاشی را تجربی آموخت و بعدها به صورت آکادمیک در رشته کارشناسی نقاشی و کارشناسی ارشد ارتباط تصویری ادامه داد. از سال ۱۳۵۲ به عنوان آموزگار و فعال هنری به آموزش هنری کودکان و بزرگسالان پرداخت. در همین راستا در سال ۱۳۷۹ با تأسیس گالری و آموزشگاه هنری فرهت، فعالیت آموزشی خود را توسعه داد. فرهت در اولین فستیوال بین المللی زنان، سال ۱۳۸۳، مورد تقدیر قرار گرفت.

موزه هنری امام علی از سال ۱۳۸۵ میزبان ۲ اثر نقاشی از وی به یاد درگذشتگان زلزله ویرانگر بم بود و در همین راستا نشان هنری شهرداری تهران و لوح تقدیر موزه به این هنرمند تقدیم شد. مجموعه آثار توران فرهت با عنوان «زندگی باور یک نقاشی است» در سال ۱۳۹۰ به چاپ رسید. وی در سال ۱۳۹۴ به عنوان نفر برتر در دومین جشنواره سراسری هنری باران رحمت برگزیده شد. او در سال ۱۴۰۰ نشان هنری درجه دو خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد.

نمایشگاه «گلستان در گلستان» از ۱۸ تا ۳۰ شهریور در گالری گلستان برپا می‌شود و علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند به دروس خیابان شهید کماسایی پلاک ۳۴ مراجعه کنند.