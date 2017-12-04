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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳

نمایش های بخش مسابقه صحنه ای جشنواره تئاتر شهر معرفی شد

نمایش های بخش مسابقه صحنه ای جشنواره تئاتر شهر معرفی شد

شورای انتخاب بخش مسابقه صحنه‌ای ششمین جشنواره تئاتر شهر آثار منتخب برای حضور در این بخش از جشنواره را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای انتخاب بخش مسابقه صحنه‌ای ششمین جشنواره تئاتر شهر متشکل از نادر برهانی مرند، رضا صمدپور، فرشاد منظوفی‌نیا، کامران شهلایی و حسن مؤذنی با ارزیابی آثار این بخش نمایش‌های ذیل را جهت شرکت در ششمین جشنواره تئاتر شهر معرفی کرد.

نمایش‌های پذیرفته شده عبارتند از:

«آپارتمان» نویسنده سپیده قربانی و کارگردان امیر شاه‌علی، «بیست متری» نویسنده کهبد تاراج و کارگردان رضا بهرامی، «سه ضلع یک دایره» نویسنده و کارگردان محسن موسوی، «من» نویسنده بهداد بلیغ‌فر کارگردان یاس هاشمی، «فکت» نویسنده فارا فرقدان و کارگردان فرزین نوبرانی، «زندگی شیرین با طعم‌سگی» نویسنده حامد مکملی و کارگردان رضا فرحی، «جی» نویسنده کیوان میرمحمدی و کارگردان سهیل ملک‌آرایی، «خنکای ختم خاطره» نویسنده حمید آذرنگ کارگردان و حامد ادوای، «شرم و دغدغه» نویسنده سیدجواد اشکذری و کارگردان کوروش شاهونه، «زمستان» نویسنده باقر سروش و کارگردان محمدامین رحیمی، «آواز ستاره‌ها» نویسنده مهرداد کوروش‌نیا و کارگردان احمد صمیمی و هما پریسان، «رابطه» نویسنده و کارگردان امیر دلفانی، «آلزایمر» نویسنده یوسف میرزایی و کارگردان سمیه مهری، «آخرین مرثیه‌های شاهپور» نویسنده بهنام ولیان و کارگردان احسان عباسی، «فالش‌خوانی چهارراه فخرآباد» نویسنده و کارگردان هادی احمدی، «نمایش ۲۳» نویسنده احسان رحیمی و کارگردان مسلم رضایی، «فیگوراتیو مرگ» نویسنده محسن عظیمی و کارگردان سیامک زین‌الدین، «داستان عامه‌پسند» نویسنده آرش عباسی و کارگردان محمد امیری‌آتشگاه، «سانتی‌متر» نویسنده و کارگردان مرتضی شاه‌کرم، «هویت» نویسنده و کارگردان حسین پیرعلی.

همچنین شورای انتخاب جشنواره با توجه به قابلیت آثار نمایشی ۳ اثر را برای حمایت از اجرای عمومی به مرکز هنرهای نمایشی پردیس تئاتر تهران معرفی می‌کند. نمایش‌های: «غسل مرگ» نویسنده محسن عظیمی و کارگردان کاوه نورمحمدی و محمد نوریان، «نوار موبیوس» نویسنده محمدحسین معارف و کارگردان محمدامین صبوری، «مرده شور» نویسنده مهرداد رایانی‌مخصوص و کارگردان مریم رحمن قلهکی.

ششمین جشنواره تئاتر شهر به‌ عنوان اصلی‌ترین رویداد نمایشی شهرداری تهران توسط سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در چند بخش مختلف و با رویکرد حمایت از گروه‌های جوان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4162593
فریبرز دارایی

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