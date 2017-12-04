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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۵

«من یه زنم، صدامو می شنوین؟» در تالار مولوی اجرا می شود

«من یه زنم، صدامو می شنوین؟» در تالار مولوی اجرا می شود

نمایش «من یه زنم، صدامو می شنوین؟» به نویسندگی و کارگردانی کاملیا غزلی از ۱۳ آذر در تالار مولوی روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «من یک زنم، صدامو می شنوین؟» که به موضوع مصائب و رنج ­های زنان می پردازد، روز دوشنبه ۱۳ آذر، ساعت ۱۸:۳۰ طی مراسمی با حضور جمعی از هنرمندان و دانشگاهیان افتتاح و اجرای عمومی خود را در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی آغاز می کند.

در نمایش دانشگاهی «من یک زنم، صدامو می شنوین؟» الناز اسماعیل زادگان، دیبا خاتمی، لاله مرزبان، غزاله مشعشعی، ساناز نجفی، مهسا نعمتی، دریا یاسری و سروش کریمی نژاد به ایفای نقش می پردازند.

از دیگر عوامل این نمایش می توان به تهیه کننده، دراماتورژ و مشاور کارگردان این اثر توماج دانش بهزادی، مجری طرح: رضا قاضیانی، طراح لباس: الهام شعبانی، طراح نور: محمدرضا موحدی، طراح صحنه: مرجان دورمشلو، آهنگساز: مهران میرمیری، طراح پوستر: امیر رجبی، طراح گرافیک و موشن گرافیست: هما ایرانی، ساخت ویدیو: حسین صمیمی، ساخت ماسک: سپیده زمانی و مدیر روابط عمومی و امور رسانه ای: سارا فرجی اشاره کرد.

بلیت این نمایش برای دانشجویان کلیه مراکز آموزش عالی در گیشه مرکز تئاتر مولوی با ۶۰ درصد تخفیف به فروش می رسد.

کد مطلب 4162690
فریبرز دارایی

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