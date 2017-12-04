وجود بیمارستان های پلاسکویی در تهران مشکل ساز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: موضوع ایمنی بیمارستان ها بعد از زلزله کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت که این بررسی ها نشان می دهد در سال ۸۶، ۷۳ درصد تخت های بیمارستانی در بخش دولتی و دانشگاهی فرسوده و فاقد ارزش بهسازی لرزه ای بوده اند.

وی با اعلام اینکه در سال ۹۵ تخت های فرسوده از ۷۳ درصد به ۴۵ درصد کاهش یافته افزود: متأسفانه هنوز نصف تخت های بیمارستانی در بخش دولتی و دانشگاهی فرسوده است.

به گفته حریرچی پیش بینی شده تا سال ۹۹ میزان تخت های فرسوده از ۴۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش یابد.

سخنگوی وزارت بهداشت یادآور شد: دو راه برای نوسازی تخت های بیمارستانی وجود دارد. نخست جایگزینی تخت های فرسوده و دوم احداث تخت های جدید است.

حریرچی خاطرنشان کرد: نیمی از بیمارستان های ما هزینه ای که برای بازسازی آنجا انجام می شود عاقلانه نیست براین اساس در دولت تدبیر و امید ۲۴ هزار تخت به تعداد تخت های بیمارستانی کشور اضافه شد.

وی افزود: به رغم اینکه ۴۵ درصد تخت های بیمارستانی در بخش دولتی فرسوده است اما این میزان در تهران به ۷۵ درصد در بخش دولتی و دانشگاهی می رسد.

سخنگوی وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که چنانچه در تهران زلزله ای رخ دهد، بیمارستان های پلاسکویی کم نیستند و می توانند مشکل ساز شوند، عنوان کرد: از همین رو شهر تهران به ۶ حوزه تقسیم شده که قرار است ۸ پروژه مادر برای آن تعریف کنیم که در هر کدام هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی احداث خواهد شد. طراحی این ۸ پروژه بیمارستانی به گونه ای است که در مواقع زلزله می توانند به ۲.۵ برابر ظرفیت موجود افزایش پیدا کنند.