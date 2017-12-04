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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۴

نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت؛

وجود بیمارستان های پلاسکویی در تهران مشکل ساز می شود

وجود بیمارستان های پلاسکویی در تهران مشکل ساز می شود

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به زلزله اخیر در کشور گفت: متأسفانه در تهران تعداد بیمارستانهایی شبیه پلاسکو کم نیستند که می توانند در زمان زلزله مشکل ساز شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: موضوع ایمنی بیمارستان ها بعد از زلزله کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت که این بررسی ها نشان می دهد در سال ۸۶، ۷۳ درصد تخت های بیمارستانی در بخش دولتی و دانشگاهی فرسوده و فاقد ارزش بهسازی لرزه ای بوده اند.

وی با اعلام اینکه در سال ۹۵ تخت های فرسوده از ۷۳ درصد به ۴۵ درصد کاهش یافته افزود: متأسفانه هنوز نصف تخت های بیمارستانی در بخش دولتی و دانشگاهی فرسوده است.

به گفته حریرچی پیش بینی شده تا سال ۹۹ میزان تخت های فرسوده از ۴۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش یابد.

سخنگوی وزارت بهداشت یادآور شد: دو راه برای نوسازی تخت های بیمارستانی وجود دارد. نخست جایگزینی تخت های فرسوده و دوم احداث تخت های جدید است.

حریرچی خاطرنشان کرد: نیمی از بیمارستان های ما هزینه ای که برای بازسازی آنجا انجام می شود عاقلانه نیست براین اساس در دولت تدبیر و امید ۲۴ هزار تخت به تعداد تخت های بیمارستانی کشور اضافه شد.

وی افزود: به رغم اینکه ۴۵ درصد تخت های بیمارستانی در بخش دولتی فرسوده است اما این میزان در تهران به ۷۵ درصد در بخش دولتی و دانشگاهی می رسد.

سخنگوی وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که چنانچه در تهران زلزله ای رخ دهد، بیمارستان های پلاسکویی کم نیستند و می توانند مشکل ساز شوند، عنوان کرد: از همین رو شهر تهران به ۶ حوزه تقسیم شده که قرار است ۸ پروژه مادر برای آن تعریف کنیم که در هر کدام هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی احداث خواهد شد. طراحی این ۸ پروژه بیمارستانی به گونه ای است که در مواقع زلزله می توانند به ۲.۵ برابر ظرفیت موجود افزایش پیدا کنند.

کد مطلب 4162733
حبیب احسنی پور

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