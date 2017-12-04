دفترچه کنکور کارشناسی ارشد ۱۶ آذر منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷ در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و بیست و سومین المپیاد علمی- دانشجویی کشور می توانند در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون، در این آزمون ثبتنام و شرکت کنند.
ثبتنام برای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷ از روز پنجشنبه ۱۶ آذر ۹۶ آغاز می شود و در روز چهارشنبه ۲۲ آذر ۹۶ پایان میپذیرد. ثبتنام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.
دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون حاوی شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبتنام اتباع غیر ایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران همزمان با آغاز ثبت نام در آزمون از روز پنجشنبه ۱۶ آذرماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود.
داوطلبان در صورتی که دارای شرایط درج شده در دفترچه راهنمای ثبت نام باشند میتوانند حداکثر در دو رشته امتحانی (طبق ضوابط) متقاضی ثبتنام شوند.
داوطلب برای ثبت نام باید به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه کند و کارت اعتباری ثبتنام (سریال ۱۲ رقمی) را خریداری کرده و دفترچه راهنمای ثبتنام (دفترچه شماره ۱) را دریافت کند.
داوطلب همچنین باید فایل عکس اسکن شده داوطلب بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام تهیه و مدارک و اطلاعات مورد نیاز جهت ثبتنام را آماده کند.
با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبتنام منحصراً بصورت اینترنتی انجام میگیرد، داوطلبان لازم است به وسیله کارتهای عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و پرداخت مبلغ ۳۶۰ هزار ریال (۳۶ هزار تومان) به عنوان وجه ثبتنام شرکت در آزمون یک کدرشته امتحانی نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
تبصره: با توجه به اینکه مقرر شده است که در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، خدماتی از طریق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلبانی که تمایل به استفاده از خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ ۵ هزار ریال (۵۰۰ تومان) به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، میتوانند از این خدمات استفاده کنند.
داوطلبانی که علاوه بر رشته انتخابی یا امتحانی اصلی (رشته اول) علاقهمند به شرکت در رشته امتحانی دوم هستند، ضرورت دارد که کدرشته امتحانی دوم را نیز در بند مربوط در تقاضانامه درج کنند. این دسته از داوطلبان باید برای رشته امتحانی دوم یک کارت اعتباری دیگر ، به مبلغ ۳۶۰ هزار ریال (۳۶ هزار تومان) علاوه بر کارت اعتباری اول خریداری کنند.
تذکر: داوطلبان متقاضی ثبتنام و شرکت در آزمون کدرشتههای امتحانی (اصلی و شناور) که علاقهمند به شرکت در گزینش رشتههای تحصیلی دانشگاه پیامنور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند، لازم است علاوه بر پرداخت مبالغ ثبتنام، نسبت به پرداخت مبلغ ۱۱۰ هزار ریال (۱۱ هزار تومان) دیگر نیز برای اعلام علاقهمندی به دورههای مذکور، اقدام کنند.
آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ اردیبهشت ۹۷ برگزار خواهد شد.
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