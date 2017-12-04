چاپ دوم کتاب وحدت اسلامی در نگاه اهل بیت(ع) منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چاپ دوم کتاب وحدت اسلامی در نگاه اهل بیت(ع) اثر آیت الله شیخ حسین الراضی (عالم برجسته عربستان) با ترجمه حجت الله فسنقری و ام البنین قزلسفلو منتشر شد.

آیت ‏الله شیخ حسین الراضی، از علمای سرشناس و مبارز عربستان است که سالهاست امام جماعت مسجد رسول اعظم(ص) در شهر «العمران» در منطقه الاحساء را بر عهده دارد. این روحانی برجسته بارها به اتهام سخنرانی‌های روشنگرانه و انتقادی از سوی دستگاه امنیتی سعودی بازداشت شده است.

برشی از کتاب «وحدت اسلامی در نگاه اهل بیت(ع)»:

اتحاد و وحدت امت اسلامی به منزله قدرت و دژی نفوذناپذیر در برابر رخنه دشمنان است؛ دشمن، شبانه روز در تلاش است تا از یک‏سو بر منابع امت اسلامی تسلط یابد و از سویی دیگر مانع گسترش و انتشار اسلام شود؛ بنابراین امت اسلامی با انواع مختلف تهاجم های فکری، فرهنگی و نظامی روبروست؛ منظور از تهاجم فکری همان شبیخون فرهنگی است که همه مذاهب و فرقه های مختلف اسلام، اعم از شیعه و سنی و عرب و عجم را مورد تهدید قرار می دهد همچنان که جنگ نظامی در کشورهای اسلامی نیز به نفع دشمن است و بارزترین نمونه آن، اتفاقاتی است که در فلسطین، افغانستان و عراق در حال وقوع است؛ پس دشمن، فساد را رواج داده و منابع مسلمانان را به یغما می برد و پیوسته برای چپاول کشورهای اسلامی نقشه می کشد.

حرف ما این است که آیا زمان آن فرا نرسیده که امت اسلامی متحد و یک‏دل شوند و در شرایط حساس امروز که پیشرفت هر امتی در گرو اتحاد و هم صدایی است، هم چون بنیانی باشند که یکدیگر را تقویت و حمایت می کنند و دوشادوش همدیگر به پیش می روند؟ آیا امروز نباید شیعه و سنی با یکدیگر دست اتحاد و برادری دهند و سیاستی که در گذشته عامل جدایی آنان بوده است، امروز آنان را به یکدیگر پیوند دهد؟!

تفرقه نه تنها خدمتی به اسلام نمی کند، بلکه بنیان اسلام را ویران می سازد و خواری و بندگی در برابر غیر خدای جهانیان را فراهم می سازد و بساط فساد، بی دینی و استعمار نیز در جوامع اسلامی برچیده نخواهد شد.