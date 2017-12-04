وضعیت طرح جامع خارگ مبهم است/ توسعه جزیره در گرو تصویب طرح

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حامد عرب‌زاده: طرح جامع خارگ به نظر می‌رسد ماراتن نا تمامی را در پیش گرفته و تبدیل به یک حباب کاذب در سطح جزیره مهم استراتژیک و حیاتی خارگ شده است، این روزها مردم و به‌ویژه فعالان اجتماعی جزیره خارگ به شدت پیگیر تصویب این طرح جامع شهری هستند.

بررسی‌های صورت گرفته حاکی از بی‌اطلاعی اکثر شهروندان از این طرح است و بسیاری از خارگی‌ها از محتوای اصلی این طرح بی‌اطلاع هستند و احساسی و خارج از یک عرف مهندسی با این طرح برخورد می‌کنند و از سوی دیگر آینده توسعه جزیره خارگ تا سال ۱۴۱۰ به این طرح گره خوده است.

ایراداتی بر طرح جامع وارد است

حسین باغبان از بومیان و صیادان جزیره خارگ اظهار داشت: ایراداتی بر طرح جامع شهری خارگ وارد است. با توجه به اینکه این جزیره به‌عنوان یک شهر دیده نشده است و به‌عنوان بخش ویژه است، حوزه مدیریت شهری باتوجه به اینکه شامل مراکز صادراتی و حساس نمی‌شود امکان دارد در مورد توسعه شهری به مشکل بر بخوریم و امکان سرریز جمعیت فراوان در بخش ویژه ارائه خدمت را برای مدیریت شهری را مشکل مواجه می‌سازد.

وی اضافه کرد: هم اکنون با جمعیت حدود ٢٠ هزار نفر در بحث بهداشت با مشکل مواجه هستیم؛ با طرح جامع شفاف‌سازی شود که در مواقع بحران چه طرحی برای مقابله با بحران در آن دیده شده و باید طرح بسیار روان و گویا برای مردم باشد.

این شهروند خارگی افزود: به دلیل عدم توانایی شهرداری در حوزه توسعه و نگهداری فضای سبز و جمع‌آوری زباله و بازیافت و هزینه‌ای بالغ بر ١٢ میلیاردتومان آیا امکان ارائه خدمت را دارد.

مردم اطلاعی از طرح ندارند

سلیمان حسینی‌فرد نیز گفت: مردم اطلاع خاصی از این طرح ندارند، باید بررسی شود که طرح جامع در مناطق نفتی اجرا شده است یا خیر؟ چه موانع یا معایبی دارد؟ باید آسیب شناسی در این حوزه صورت بگیرد.

محمد نسیمی از بومیان خارگ افزود: اطلاعات دقیقی در ارتباط با طرح جامع نداریم یک فضای مبهم هم اکنون در سطح جزیره و فضای مجازی صورت گرفته و باید شفاف سازی شود.

حریم شهری جزیره باید مشخص شود

محمد میرزایی از بومیان قدیمی جزیره خارگ گفت: حریم شهری جزیره باید مشخص شود، اگر حریم به فرودگاه خارگ محدود شود به آیندگان خیانت کردیم و شهرداری در این جزیره به بن بست خواهند رسید.

وی گفت: با این طرح نباید اختیارات موجود را از دست بدهیم، باید حریم شهری کامل مشخص شود و از تصمیم های احساسی باید دوری کنیم ، منطق و آینده فرزندان خارگ را در نظر بگیرم.

وی ادامه داد: خارگ باید افق محور باشد. اختلاف شرکت نفت و استانداری بر سر حریم شهری است. خاطرات کشتی و استخر مجددا نباید در جزیره تکرار شود، باید با تعامل با شرکت نفت مشکلات موجود را حل کنیم.

برخی نمی‌خواهند طرح جامع خارگ تصویب شود

امام جمعه خارگ در ارتباط با این طرح اظهار داشت: همه جای کشور طرح جامع تصویب شده و مردم از برکات آن استفاده می‌کنند به جز جزیره خارگ؛ عده‌ای می‌خواهند اگر طرحی هم تصویب شود، فقط در سمت شهری باشد.

رایزنی نکنید و این و آن را نبینید که این طرح تصویب نشود، کاری نکنید شرمنده شهدا شویم، روز قیامت باید پاسخگو مردم باشید حجت‌الاسلام موسی کمالی تصریح کرد: این جزیره به کشور خدمت کرده و همه باید به این جزیره خدمت کنیم. هر کسی اینجا زندگی می کند حقی دارد، حقش را هم نظام جمهوری اسلامی مشخص کرده است.

وی افزود: اگر طرح جامع تصویب شود و عوارض پرداخت شود، تمامی مشکلات حل خواهد شد، اینقدر رقم بالا است که می‌شود به دیگران هم کمک کرد.

کمالی خطاب به مسئولان گفت: به خون شهدا قسمتان می‌دهم سنگ‌اندازی نکنید، مانع تراشی نکنید، رایزنی نکنید و این و آن را نبینید که این طرح تصویب نشود، کاری نکنید شرمنده شهدا شویم، روز قیامت باید پاسخگو مردم باشید.

تشریح وضعیت طرح جامع خارگ

رئیس شورای شهر خارگ با بیان اینکه طرح جامع جزیره خارگ یک سری بایدها و نباید تهدیدات و فرصت‌هایی دارد، اظهار داشت: هر روستایی از طریق بنیاد مسکن یک طرح هادی و هر شهر یک طرح جامع دارد.

مهدی باقری اضافه کرد: خارگ به عنوان شهر یک طرح جامع ندارد، طرح هادی مصوب خارگ مربوط به دهه ٧٠ است. تا الان در حوزه ارائه خدمات شهری اقدامی در محدوده شرکتی انجام نشده، به جز سنگ فرش کردن چندین کوچه در محدوده بخشداری و بانک ملی.

وی افزود: در خصوص جزیره خارگ و باتوجه به وضعیت خاص این منطقه در سال ٨٣ طرح جامع کلید خورد که با مشکلات فراوانی مواجه شد. با تلاش مجموعه شهرداری و شورا و مجموعه نفت و استان دو طرح جامع آماده شد که این طرح‌ها به نتیجه‌ای نمی‌رسد و در نهایت با جلب تمامی نقطه نظرات طرح توسط استان تصویب شد و به شورای عالی شهرسازی ارجاع داده شد و به کمیته فنی این شورا برای بررسی ارسال شد.

باقری تصریح کرد: باید نقطه نظرات وزارت نفت و وزارت دفاع در این طرح دیده شود، جمعیت خارگ در آمار ارایه شده در ارتباط با جمعیت خارگ توسط این گروه بین هفت هزار و ۵۰۰ تا هشت هزار نفر و نرخ طبیعی باید در نظر گرفته شود و جمعیت متغیر در این طرح لحاظ نشده است.

منطقه صنعتی به‌عنوان حریم شناخته نشود

وی گفت: در خصوص حریم و محدوده شهر خارگ نمایندگان از وزرات دفاع و پدافند غیرعامل از جزیره خارگ به صورت چهره به چهره و عمومی و خصوصی بازید کردند و دو جلسه در بوشهر با این نمایندگان برگزار شد که نظر آنها نسبت به این طرح مثبت بود.

رئیس شورای شهر خارگ ادامه داد: نهایتا در خصوص محدوده شهری خارگ در راستای عدالت اجتماعی و خارج از مسائل سیاسی باید تمامی مناطق مسکونی جزیره خارگ جزو طرح جامع قرار بگیرد که این موضوع از سوی کمیته فنی شورای عالی معماری به شورای عالی شهر سازی اعلام خواهد شد.

وی افزود: در حوزه حریم نظر ما این است که اگر منطقه صنعتی به‌عنوان حریم شناخته نشود چون شهرداری برای اخذ عوارض به مشکل خواهد خورد، کمیته زیربنایی استان خارج از حریم تصمیم‌گیری خواهد کرد.

ساخت‌وسازها با مشکل روبرو است

باقری اظهار داشت: جلسات بسیار خوبی با معاون عمرانی استانداری بوشهر برگزار شده است و اخذ عوارض و توسعه شهری مد نظر ما است و استان به صورت ویژه از این طرح در راستای اخذ عوارض این طرح را حمایت کرده است.

باقری خاطرنشان کرد: متاسفانه طرح هادی از سال ٧٣ تاکنون به خوبی در جزیره خارگ اجرا نشده است، ایرادهای فراوانی به اجرای طرح در خصوص ساخت ساز و ارائه پروانه ساخت توسط شهرداری صورت گرفته است به‌ویژه ساخت و ساز در محدوده فرودگاه نظارتی توسط شهرداری صورت نگرفته است.

رئیس شورای شهر خارگ تاکید کرد: شهرداری خارگ باید توانمند سازی شود و در ارائه خدمات در حوزه شهری به اهالی شریف خارگ باید خودکفا شویم و از امکانات شهری استفاده کنیم.