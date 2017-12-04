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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۱

حضور اوستا و عبدلی در نمایش «جوحی و کدخدا»

حضور اوستا و عبدلی در نمایش «جوحی و کدخدا»

نمایش «جوحی و کدخدا» به نویسندگی و کارگردانی جواد انصافی از ۳۰ آذرماه در تماشاخانه سنگلج به صحنه می‎رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «جوحی و کدخدا» به نویسندگی و کارگردانی جواد انصافی که پیش از این در جشنواره نمایش های آیینی و سنتی روی صحنه رفته بود از ۳۰ آذر ماه به مدت یک ماه ساعت ۲۰:۱۵ در تماشاخانه سنگلج اجرا می شود.

نمایش «جوحی و کدخدا» در اجرای اول خود میزبان عکاسان و خبرنگاران خواهد بود.

جواد انصافی، امیر پارسی، محمد نصر، فریبا مهدیه، احمد آهسته، محمدرضا قربانی، حمید رئوف، رضا معراجی، محمدرضا لوانی، ابوالفضل عشرب، شیرین کاشفی، فروغ یزدان و امیرمحمد انصافی در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

از دیگر عوامل این نمایش می توان به ساسان فرهادپور طراح دکور، مائده محسنی دستیار دکور، سپیده نجاتی طراح پوستر و بروشور، فروغ یزدان طراح صحنه و لباس، مهدی سراج مدیرصحنه، حسن مصطفی پور، احسان سامانی، رامین عبدالهی موسیقی و محمد(مانی) حق جو به عنوان مدیرروابط عمومی و تبلیغات اشاره کرد.

کد مطلب 4162877
آروین موذن زاده

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