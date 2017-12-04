نمایشگاه نقاشی کودکان زلزله زده غرب کشور در گرگان برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه نقاشی کودکان زلزله زده غرب کشور با همکاری موسسه خیریه «من بهارم»عصر دوشنبه در گرگان افتتاح می شود.

دانیال سرجامی یکی از اعضای موسسه من بهارم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چندی پیش که برای کمک به مردم زلزله زده کرمانشاه به این استان سفر کردم مقداری لوازم التحریر تهیه ودر اختیار کودکان زلزله زده قرار دادم.

وی افزود: کودکانی که لوازم التحریر را دریافت کردند نقاشی های کشیدند و من ۴۰ اثر نقاشی را با خود به گرگان آوردم تا با چاپ و فروش این نقاشی ها عواید حاصل از فروش به مناطق زلزله زده تعلق گیرد.

سرجامی ادامه داد: این نمایشگاه ساعت ۱۷ عصر دوشنبه در گرگان افتتاح می شود و تا روز چهارشنبه ۱۵ آذر ماه در محلی واقع در خیابان لشکر نزدیک به لوازم التحریری مشق شب برپا خواهد بود.

وی افزود: افراد علاقه مند می توانند از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۱ شب از این نمایشگاه بازدید کنند.