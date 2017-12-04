  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۷

عصر دوشنبه؛

نمایشگاه نقاشی کودکان زلزله زده غرب کشور در گرگان برپا می شود

نمایشگاه نقاشی کودکان زلزله زده غرب کشور در گرگان برپا می شود

گرگان- نخستین نمایشگاه نقاشی کودکان زلزله زده غرب کشور در گرگان برپا می شود و ۴۰ اثر از کودکان مناطق زلزله زده برای فروش ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه نقاشی کودکان زلزله زده غرب کشور با همکاری موسسه خیریه «من بهارم»عصر دوشنبه در گرگان افتتاح می شود.

دانیال سرجامی یکی از اعضای موسسه من بهارم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چندی پیش که برای کمک به مردم زلزله زده کرمانشاه به این استان سفر کردم مقداری لوازم التحریر تهیه ودر اختیار کودکان زلزله زده قرار دادم.

وی افزود: کودکانی که لوازم التحریر را دریافت کردند نقاشی های کشیدند و من ۴۰ اثر نقاشی را با خود به گرگان آوردم تا با چاپ و فروش این نقاشی ها عواید حاصل از فروش به مناطق زلزله زده تعلق گیرد.

سرجامی ادامه داد: این نمایشگاه ساعت ۱۷ عصر دوشنبه در گرگان افتتاح می شود و تا روز چهارشنبه ۱۵ آذر ماه در محلی واقع در خیابان لشکر نزدیک به لوازم التحریری مشق شب برپا خواهد بود.

وی افزود: افراد علاقه مند می توانند از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۱ شب از این نمایشگاه بازدید کنند.

کد مطلب 4162991

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها