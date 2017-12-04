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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۸

نام بشار رسن از لیست پرسپولیس خط خورد

نام بشار رسن از لیست پرسپولیس خط خورد

تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار با سپید رود رشت ۲۰ بازیکن را به اردو می برد که در بین آنها نامی از هافبک عراقی پرسپولیس دیده نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس نام ۲۰ بازیکن را برای حضور در بازی با سپیدرود رشت اعلام کرد که اسامی بازیکنان به شرح زیر است:

 علیرضا بیرانوند، بوژیدار رادوشوویچ، ابوالفضل درویش‌وند، حسین ماهینی، سید جلال حسینی، شجاع خلیل‌زاده، محمد انصاری، صادق محرمی، شایان مصلح، کمال کامیابی‌نیا، محسن ربیع‌خواه، محسن مسلمان، وحید امیری، فرشاد احمدزاده، سیامک نعمتی، احسان علوان‌زاده، حمیدرضا طاهرخانی، آدم همتی، گادوین منشا و علی علیپور.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود رشت ساعت ۱۵ چهارشنبه، در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه شهید عضدی رشت برگزار می شود.

کد مطلب 4162995
مهدی مرتضویان

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