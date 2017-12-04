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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۷

«هت تریک» مجوز نمایش گرفت

«هت تریک» مجوز نمایش گرفت

«هت تریک» به کارگردانی رامتین لوافی مجوز نمایش گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، شورای پروانه نمایش در جلسه ۸ آذر که با حضور اکثریت اعضای شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برگزار شد، مجوز نمایش فیلم سینمایی «هت تریک» به تهیه کنندگی مجید مطلبی، کارگردانی و نویسندگی رامتین لوافی با موضوع اجتماعی صادر شد.

امیر جدیدی، پریناز ایزدیار، ماهور الوند و صابر ابر بازیگران اصلی «هت تریک» هستند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: یه عبارت بیمزه هست که میگه آدما یه دفعه تغییر نمیکنن، این ماییم که دیر به دیر نگاشون می کنیم ... .

عوامل اصلی فیلم «هت تریک» عبارتند از تهیه کننده: مجید مطلبی، کارگردان: رامتین لوافی، مجری طرح: علی کریم، مدیر تولید: مهدی بدرلو، مدیر فیلمبرداری: مرتضی هدایی، طراح گریم: سعید ملکان، صدابردار: وحید مقدسی، طراح صحنه: محسن نصرالهی، طراح لباس: مارال جیرانی، جانشین تولید: فواد بور بور، دستیار کارگردان: ندا آصف، برنامه ریز: حسین متحد، دستیار فیلمبردار: همایون قربانی، استدی کم: عاطف امیری، منشی صحنه: سعیده دلیریان، مدیر تدارکات: آرش نجفی، عکاس: محمد بدرلو.

کد مطلب 4163044
زهرا منصوری

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