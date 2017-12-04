به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده، معصومه ابتکار معاون در اختتامیه سومین جشنواره بین المللی فیلم پرواز افزود: پرداختن هنر و سینما به مسایل اجتماعی به ویژه مساله معلولین از چند زاویه دارای اهمیت است.

وی افزود: امید یکی از عناصری است که از طریق ساخت فیلم‌ در حوزه معلولین به جامعه تزریق می‌شود، چراکه متوجه می‌شویم با وجود همه مشکلات و محدودیت‌ها می‌توان با اراده و توکل پیش رفت و موفقیت‌های قابل توجهی را کسب و نقش موثری در جامعه ایفا کرد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: همچنین هنر و سینما این دریچه را برای همه جامعه باز می‌کند که بتوانند با تجربیات افراد دارای معلولیت آشنا شوند و مشکلات را بدانند.

ابتکار با بیان اینکه ساخت فیلم‌ در این حوزه بیدارباشی برای مسئولان نیز دارد، گفت: البته رییس جمهور به مساله معلولیت توجه ویژه‌ای داشته و بر استفاده از فرصت‌های برابر تاکید زیادی دارد.

وی افزود: توان‌افزایی افراد دارای معلولیت از جمله برنامه‌های مورد نظر دولت است. همچنین شهرداری‌ها نیز باید شهرهای کشور را هوشمند کرده تا پاسخگوی نیاز معلولان باشد.

ابتکار همچنین ضمن تقدیر از عوامل برگزاری جشنواره فیلم پرواز ابراز امیدواری کرد این جشنواره با روندی رو به رشد مسیر خود را طی کرده و به فرهنگ‌سازی کمک کند.