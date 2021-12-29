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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۲:۴۹

معرفی داوران پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم «پرواز»

معرفی داوران پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم «پرواز»

داوران پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «پرواز» (ویژه مسائل معلولیت) معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره فیلم «پرواز»، اسامی هیأت داوران سه بخش ملی، بین‌الملل و فیلمنامه پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی «پرواز» به شرح زیر اعلام شد:

داوران بخش ملی: محمدحسین لطیفی، پوران درخشنده، مهدی محمدنژادیان، رهبر قنبری، فتانه امیری.

داوران بخش بین‌الملل: فرهاد توحیدی، محمدحسین لطیفی، فتانه امیری، مایک لی (ایرلند جنوبی)، ژولی ژاکوا (جمهوری چک)، ماریا سید (هندوستان)، خشایار محمودآبادی.

داوران بخش فیلمنامه: فرهاد توحیدی، مهدی محمدنژادیان، رهبر قنبری، فتانه امیری، مصطفی انصافی.

جشنواره فیلم پرواز با هدف فرهنگ‌سازی در مورد مسائل معلولیت، از ۲۲ تا ۲۴ دی به دبیری محمدرضا شرف‌الدین در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد. محمدحسین لطیفی به عنوان رئیس هیأت داوران و محمدعلی خبیر نیز به عنوان دبیر اجرایی در این دوره از جشنواره حضور دارند.

کد مطلب 5387075

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