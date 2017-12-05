به گزارش خبرنگار مهر، قم از روز چهارشنبه ۱۵ آذرماه به همت هیئت تنیس روی میز استان قم میزبان ۴۰ پینگ پنگ باز دختر و پسر در اردوی منتخبین طرح ملی استعدادیابی سراسر کشور خواهد بود.



اردوی نفرات منتخب طرح ملی استعدایابی تنیس روی میز کشور با حضور ۴۰ ورزشکار دختر و پسر از روز چهارشنبه ۱۵ آذرماه در قم و در خانه تنیس روی میز استان قم واقع در مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر برگزار خواهد شد.



در این دوره بازیکنان دختر روز ۱۴ آذرماه پذیرش شده و تمرینات خود را تا روز ۲۰ همین ماه زیر نظر کادر فنی برگزار کننده این اردو پیگیری خواهند کرد و برهمین اساس مهسا بهی و ملیکا اسحاقی دو ورزشکار قمی هستند که در این دوره از اردو حضور خواهند داشت.



با پایان یافتن بازه زمانی اردوی تیم دختران از ۲۱ تا ۲۷ آذرماه اردوی بخش پسران شروع خواهد شد و امیر رضا حسامی و مهدی قاسم عموییان ۲ پینگ پنگ باز قم هستند که در این اردو حضور دارند.

این در حالی است که تیم‌های تنیس روی میز خردسالان و نونهالان قم هم در بخش پسران و هم در بخش دختران در مسابقات استعدادیابی کشور حضور پررنگی داشته‌اند و هیئت تنیس روی میز قم این اردو را به منظور ادامه برنامه توسعه تنیس روی میز در قم میزبانی می‌کند.