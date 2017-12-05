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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۹:۵۸

مسئول بخش آرای مردمی جشنواره تئاتر کودک:

نمایش برتر از «دیدگاه تماشاگران»در جشنواره تئاترکودک تجلیل می‌شود

نمایش برتر از «دیدگاه تماشاگران»در جشنواره تئاترکودک تجلیل می‌شود

همدان- مسئول بخش آرای مردمی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از تجلیل نمایش برتر از «دیدگاه تماشاگران» در مراسم اختتامیه این جشنواره خبرداد.

منیژه حیدرپور درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: برگه‌های نظرسنجی مختص هر نمایش تهیه شده و در بدو ورود در اختیار تماشاگران قرار گرفته و از تماشاچیان خواسته می‌شود بعد از تماشای نمایش بر اساس رضایتمندی، برگه خود را در صندوق تعبیه شده برای آرای مردمی بیندازند.

وی افزود: میزان رضایت‌مندی مردم از نمایش‌های جشنواره، بر اساس سه معیار «خوب»، «متوسط» و «ضعیف» ارزیابی می شود.

حیدرپور عنوان کرد: بعد از جمع‌آوری آرای نهایی در آخرین سانس‌های جشنواره، برگه‌های نظرسنجی شمارش و درصدگیری می‌شود.

مسئول بخش آرای مردمی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با بیان اینکه نمایشی که بیشترین آرای مخاطبان را به خود اختصاص دهد به عنوان نمایش برتر از دیدگاه مردم معرفی خواهد شد، عنوان کرد: در این بخش از سه نمایش کودک، نوجوان و بین‌الملل تجلیل خواهد شد.

کد مطلب 4163589

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