به گزارش خبرنگار مهر، کتاب درک جهل: تاثیر شگفت‌انگیز آنچه ما نمی‌دانیم تازه‌ترین اثر دانیل رین دینکلا رئیس و استاد فلسفه در کالج گیتیزبرگ توسط انتشارات ام آی تی منتشر شد.

معرفت‌شناسی یکی از مباحث حوزه فلسفه است که پدیده‌های مربوط به دانش را بررسی می‌کند. سوالات اصلی سنتی در این حوزه عبارتند از: دانش از چگونه حدسیات متفاوت است؟ دانش می‌تواند ذاتی باشد؟ آیا شک و تردید یک تهدید است، و اگر چنین باشد، چگونه باید با آن مقابله کرد؟ و: آیا می‌توان چیزی را فقط بر اساس آنچه که یک شخص دیگر می‌گوید شناخت؟ در پس زمینه تمام این سؤالات سنتی یک نگرانی وسیع است که اغلب به صراحت به آن توجه نشده است – و آن هم نگرانی در رابطه با جهل است. ما ماهیت دانش را مطالعه می‌کنیم تا بتوانیم بر جهل غلبه کنیم و در عین حال جهل اغلب یک معیار صریح آزمون و سنجش نیست. دانیل رین دینکلا در کتاب درک جهل و نادانی: تاثیر شگفت‌انگیز آنچه که ما نمی‌دانیم پرونده‌ای برای جهل در مرکز معرفت‌شناسی قرار می‌دهد.

او استدلال می‌کند که جهل یکنواخت نیست و در بسیاری از اشکال و قالب‌ها می‌آید و از این رو اشکال مختلف جهل باید به روش‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد.

این کتاب مشتمل بر ۱۱ فصل است که عناوین آن عبارت است از:

فصل اول: تأثیر جهل

فصل دوم: تصور جهل

فصل سوم: جایگاه جهل

فصل چهارم: بی‌گناهی و جهل

فصل پنجم: نقشه‌برداری جهل ما

فصل ششم: ساختار یافته

فصل هفتم: اخلاقیات جهل

فصل هشتم: فضیلتها و ناهنجاریهای جهل

فصل نهم: جهل به عنوان محدودیت

فصل دهم: مدیریت جهل و

فصل یازدهم: افق جهل