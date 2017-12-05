به گزارش خبرنگار مهر، پروانه سلحشوری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر اقدامی که به ترویج فرهنگ کتابخوانی کمک کند، مبارک است، اظهار کرد: در دوره اخیر موسسه خانه کتاب و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیش از پیش به مسأله کتاب و کتابخوانی پرداخته اند؛ این موضوع بسیار خوشایند و خوشحال کننده است. متأسفانه سرانه مطالعه کشور ما نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا پائین است. تعداد محدودی هم که کتاب مطالعه می‌کنند، محتوای آن را دانلود می‌کنند در حالی که نفس کتاب در دست گرفتن، یک حس یگانه است. تجربه کسی که به کتاب وابستگی دارد، قابل مقایسه با هیچ چیز دیگر نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در شرایطی که خانواده‌ها کمتر به کتاب خواندن فکر می‌کنند، اجرای طرح‌هایی همچون طرح‌های فصلی خانه کتاب به ویژه «پائیزه کتاب» و ارائه تخفیف‌های قابل توجه به مشتریان، شایسته تقدیر است چرا که ضمن رونق کتابفروشی‌ها و پشگیری از تبدیل آن‌ها به ساندویچ فروشی، باعث ترغیب مردم برای خرید کتاب‌های مورد نیازشان می‌شود. متأسفانه اکنون از کتاب به عنوان یک کالای لوکس یاد می‌شود در حالی که معتقدم کتاب هنوز یکی از ارزان‌ترین کالاهاست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صیانت از زبان فارسی مستلزم مطالعه است، گفت: معتقدم همزمان با اجرای طرح‌های فصلی ترویج کتابخوانی، اقداماتی به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی صورت بگیرد تا مردم به کتاب خواندن احساس نیاز کنند.

علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران هم ضمن مفید ارزیابی کردن طرح «پائیزه کتاب» گفت: اجرای این طرح به رونق کتابفروشی و نشر کتاب کمک شایان توجهی می‌کند. به کتابفروشان توصیه می‌کنم تا در طرح «پائیزه کتاب» شرکت کنند و از مزایای آن بهره مند شوند. طرح‌هایی از این قبیل باید در طول سال‌های آینده هم به طور مستمر اجرا شود و پیشنهاد می‌کنم به منظور کیفی‌سازی هر چه بیشتر این طرح‌ها، در پایان هر دوره از اجرای آن‌ها نظرسنجی صورت بگیرد.

سهیلا جلودارزاده، دیگر نماینده مردم تهران هم درباره اهمیت و ضرورت اجرای طرح «پائیزه کتاب» گفت: متأسفانه با وجود توسعه رسانه‌های مجازی و فضای الکترونیکی، مردم کمتر کتاب می‌خوانند. باید تمهیداتی اندیشیده شود تا همان طور که تئاتر با ورود سینما از بین نرفت، کتاب هم با گسترش فضای مجازی به فراموشی سپرده نشود. باید بکوشیم کتاب‌های خوب به صورت جذاب و همگانی معرفی شوند. موسسه خانه کتاب با راه‌اندازی طرح «پائیزه کتاب» و مانند آن، کمک قابل توجهی به امر ترویج فرهنگ کتابخوانی کرده است.

وی افزود: این طرح باعث شده است تا افرادی که به خواندن کتاب علاقه‌مند هستند اما توانایی مالی برای خرید کتاب ندارند، به حضور در کتابفروشی‌ها ترغیب شوند. شایسته است «پائیزه کتاب» و طرح‌های این‌چنینی مشمول کتاب‌های حوزه کارآفرینی و مهارت‌های شغلی نیز بشود تا همزمان باعث بروز دو اتفاق مثبت شود؛ نخست، رونق کتابفروشی‌ها و دوم افزایش کسب و کار. اجرای این طرح‌ها باید مستمر باشد و اساساً هر کاری که باعث ترویج علم و دانش در جامعه شود و سطح آگاهی مردم را افزایش دهد، پسندیده است.

فاطمه ذوالقدر، نماینده دیگر مردم تهران در مجلس هم با اشاره به استقبال مناسب مردم و کتابخوانان از طرح «پائیزه کتاب» گفت: ارائه تخفیف‌های این طرح باعث مراجعه بیشتر مردم به کتابفروشی‌ها می‌شود. اجرای «پائیزه کتاب» در شرایط فعلی که سرانه مطالعه کشور نسبت به سایر کشورها بسیار پائین است، ضرورت دارد. این ضرورت هم به نفع خودِ کتابفروشان است تا به دلیل رکود اقتصادی، تغییر کاربری ندهند هم به منفعت مردم که از تخفیف‌های آن بهره مند شوند. البته امیدواریم به دلیل استقبال خوبی که از این طرح شده است، میزان بودجه آن افزایش پیدا کند.

وی افزود: اجرای طرح «پائیزه کتاب» نه تنها باعث رونق کتابفروشی‌ها می‌شود بلکه برای سایر مهره‌های چرخه نشر مانند پدیدآورندگان، ناشران، چاپخانه داران، توزیع کنندگان و ... نیز سودمند است و باعث ایجاد انگیزه در آن‌ها برای تولید کتاب بیشتر می‌شود.