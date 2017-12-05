انتصابات جدید در شهرداری شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس شهردار شیراز، آرش فرج زاده را به سمت «معاون شهرسازی و معماری»، ابوالقاسم ابراهیمی را به سمت «معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی»، حسین آرگیو را به سمت «معاون فنی و عمرانی»، محمدرضا حسن پور را به سمت «معاون خدمات شهری» و «غلامعباس کاظمی» را به سمت مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری منصوب کرد.

آرش فرج زاده پیش تر، معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز بوده و در سوابق خود سمت هایی نظیر شهردار مناطق یک و دو را نیز دارا می باشد که با حکم شهردار شیراز به سمت معاون «شهرسازی و معماری» منصوب شد.

حکم معاونت خدمات شهری شهرداری شیراز نیز از سوی اسکندرپور شهردار شیراز به محمدرضا حسن پور ابلاغ شد. محمدرضا حسن پور ایثارگر و بسیجی جانباز، کارشناس ارشد حقوق می باشد و بخشدار اسبق زرقان بوده است.

ابوالقاسم ابراهیمی نیز که از طرف اسکندرپور به سمت «معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی» منصوب شده دارای مدرک دکترای مدیریت و عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه شیراز است و سوابق علمی و پژوهشی بسیاری را در کارنامه خود دارد.

حسین آرگیو نیز که هم اکنون با حکم شهردار شیراز به سمت «معاون فنی و عمرانی» منصوب شده است، پیش از این فرماندار خرامه بوده و در سمت هایی نظیر معاون عمرانی اداره کل امور روستایی و شوراهای استان فارس، دبیر شورای ترافیک استان فارس و .... خدمت کرده است.

غلامعباس کاظمی نیز از کارکنان حوزه سرمایه گذاری شهرداری شیراز است که طی حکمی از سوی شهردار، به سمت مدیرکل املاک و مستغلات منصوب شد.