به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، «خالد الفالح»افزود: اوپک و هم پیمانان آن در خارج از این گروه، کاهش تولید خود را تا زمانی که عرضه نفت با تقاضای جهانی توازن پیدا کند، حفظ خواهند کرد.

اوپک و برخی از غیر اوپکی ها در هفته گذشته میلادی توافق کردند که توافق کاهش تولید را تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی تمدید کنند؛ استراتژی که پیش از این قیمت نفت را به تقریبا بالاترین سطح خود در بیش از ۲ سال اخیر رسانده است. اکنون اوپک بر روی این موضوع که چگونه تولید بعداز اتمام قرار داد کاهش، سیر صعودی به خود خواهد گرفت، تمرکز می کند.

«خالد الفالح» در یک کنفرانس خبری در ریاض گفت: اجازه نخواهیم داد تا مادامی که بازار به توازن برسد، از رویکرد فعلی خود خارج شویم و مقدار زیادی عرضه برای پاسخ به هر نیازی وجود خواهد داشت.

وزیر انرژی عربستان گفت: چشم انداز برای رسیدن به توازن در بازار در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ میلادی مشهود خواهد بود و در آن زمان، در مورد اینکه چه کاری را در سال ۲۰۱۹ میلادی انجام دهیم، تصمیم گیری می کنیم. نیت این نیست که یک شبه شیرهای نفت را باز کرده و بازار را اشباع کنیم.

الفالح گفت: همچنان در حدود ۱۵۰ میلیون بشکه نفت بعنوان ذخایر جهانی وجود دارد که باید تخلیه شوند و طی ۴ ماه آینده به دلیل افزایش در انباشت ذخایر فصلی و افزایش تولید از ذخایر نفت شیل ایالات متحده، تغییر زیادی در روند کاهشی آن وجود نخواهد داشت و جهان نیازمند نفت شیل برای پاسخگویی به بعضی از تقاضاها است.