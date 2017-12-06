مسابقات تنیس روی میز هوپس بانوان کشور در اراک آغاز شد

فرشیده ریاحی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات قهرمانی تنیس روی میز طرح هوپس دختران کشور صبح چهارشنبه با شرکت ۱۰۰ورزشکار از استان های کشور به میزبانی اراک در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد آغاز شد.

نایب رئیس هیات تنیس استان مرکزی با اشاره به اینکه مسابقات از امروز آغاز و به مدت دو روز ادامه دارد، بیان داشت: رقابت ها به روش دوره ای حذفی آسیایی پیگیری می گردد و ۱۰ نفر برتر به اردوی تیم ملی تنیس روی میز هوپس که از روز شنبه هجدهم آذرماه جاری به میزبانی اراک زیر نظر مربیان فدراسیون تنیس روی میز آغاز می شود راه می بابند.

به گفته نایب رئیس هیات تنیس استان مرکزی ۱۰ داور قضاوت رقابت های تنیس روی میز هوپس دختران کشور را بر عهده دارند.

ریاحی اضافه کرد: مسابقات تنیس روی میز دختران نوجوان و جوان کشور نیز دو روز قبل از اراک جریان داشت که در پایان این مسابقات، در رده تیمی، تیم البرز بر سکوی نخست ایستاد و جام قهرمانی را تصاحب کرد، تیم تهران عنوان نایب قهرمان را به نام خود ثبت کرد و تیم های مازندران و خراسان رضوی به طور مشترک سوم شدند.