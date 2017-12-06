آغاز نمایشگاه هنرمند مقیم کانادا در گالری مژده

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نمایشگاه انفرادی رضا بیگناه از عصر روز چهارشنبه ۱۵ آذر در گالری مژده برپا می شود.

بیگناه درباره آثارش می گوید: هر دوره از نقاشی های ام متاثر از رویداد یا اتفاقی است که مرا ملزم به بیان خود کرده است. مهاجرت، و همزمان اندیشیدن در ۲ فرهنگ متفاوت، اگر چه بیشترین تاثیر بر فرم و مضمون نقاشی های ام داشته است اما به طور کلی انسان، به معنای وسیع کلمه، محور تمام آنها است. با اینکه هر دوره از کارهای ام، مستقل و متفاوت به نظر می رسد اما در نهایت مضمون مشترکی دارند که درونیات مرا بازگو می کنند.

نمایشگاه نقاشی های رضا بیگناه تا ۲۱ آذر در گالری مژده به نشانی سعادت آباد، علامه شمالی، هجدهم شرقی، پلا ۲۷ دایر است.