حمید قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این که جشنوارههای مختلفی در حوزه مدولباس برگزار میشود اما طرحها به تولید انبوه نمیرسند و با اقبال عمومیمواجه نمیشوند، گفت: وقتی ما نخستین جشنواره مد و لباس را برگزار کردیم درصدی از طرحها، کاربردی شد و به جامعه راه یافت. به عبارتی ما توانستیم به جریانسازی در حوزه مد و لباس بپردازیم. تا آنجا که شاید ۴ سال پیش کمتر کسی باور میکرد که میتوان با حمایت و جهتدهی به تلاش هنرمندان و تولیدکنندگان، زمینه تغییر ذائقه مردم را به سوی لباسهای منطبق با فرهنگ کشورمان فراهم آورد اما امروز، این اتفاق افتاده است.
دبیرکارگروه ساماندهی مد و لباس، ایجاد ارتباط هدفمند و سیستماتیک میان طراحان و تولیدکنندگان را یکی از اهداف اصلی جشنواره مد و لباس فجر دانست و افزود: مشکل اساسی ما این است که ارتباطی بین دو بخش صنعت و هنر وجود ندارد و دیدگاه طراح و تولیدکننده با هم یکی و همسو نیست. به این معنی که تولیدکنندگان، بیش از هر چیز به فروش بیشتر و تولید ارزانتر فکر میکنند و طراحان هم در پی تناسب و زیبایی هستند و سلیقه مخاطب عام را در نظر نمیگیرند در حالی که خوب است این دو همراستا شوند.
قبادی با اشاره به این که طرحهای خاص و هنری، یکی دیگر از مواردی است که به صنعت پوشاک ما آسیب زده گفت: بسیاری از طراحان ما هنری رفتار میکنند و سلیقه مخاطب عام را نمیشناسند. از سوی دیگر بیشتر تولیدکنندههای ما ترجیح میدهند از ژورنال استفاده کنند و کمتر از وجود طراحان بهره ببرند به همین خاطر جشنواره مد و لباس فجر، بهانه و فرصت خوبی است تا یک ارتباط هدفمند و سیستماتیک میان این دو گروه شکل بگیرد.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس با اشاره به ضرورت حمایت از طراحان و تولیدکنندگان لباس ایرانی گفت: باید کار طراحان و تولیدکنندگانی که میکوشند لباس باهویت طراحی و تولید کنند، تبلیغ شود. بنابراین از یک سو فرهنگسازی در زمینه استفاده از نشان ایرانی و حمایت از تولیدکنندگان برای ما اهمیت دارد و از سوی دیگر میکوشیم تا سهم هنری مد و لباس را تبیین و آن را از مالیات معاف کنیم تا با این کار تعداد بیشتری از تولیدکنندگان را به بهره گرفتن از نظر و حضور طراحان تشویق کنیم.
قبادی یکی از مهم ترین وظایف این کارگروه و برنامههای جشنواره مد و لباس فجر را توجه به «لباس اجتماع» دانست و افزود: همه ایرانیان، با هر سن و سال و جنسیتی، با این لباس سر و کار دارند و یکی از مهمترین وظایف ما معرفی الگوهای موردنیاز مردم در حوزه لباس اجتماع است؛ لباسی که هم زیبا و به روز باشد و هم با سلیقه عموم جامعه هماهنگی داشته باشد. چرا که براین باوریم لباس، یک رسانه است و نقش تاثیرگذاری در هویت و فرهنگ ما دارد.
او با اشاره به نمایشگاه لباسهای عاشورایی و در پاسخ به این که نمایش لباسهای موجود در بازار چه معنا و مفهومیدارد گفت: ما بخشی از اثار موجود در بازار را که به تولید انبوه رسیده بود گردآوری و داوری کردیم. بخش دیگر هم با هدف شرکت در نمایشگاه طراحی شده بودند که برخی افراد با این طرحها ارتباط برقرار کردند و بعضی هم آن را نپسندیدند چرا که سلیقهها متفاوت است. اما هدف ما از برگزاری همه نمایشگاههای مد و لباس با هر موضوعی، ارائه عدد و رقم نیست ما میخواهیم جریان ساز باشیم و مفهومیرا منتقل کنیم. برای مثال، طراحان در نمایشگاه امسال، حتی فرم و حروف واژه عاشورا را تغییر داده بودند اما همچنان نیاز به افزایش طرحهای جدید و مقبولیت بیشتر کارها وجود دارد.
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