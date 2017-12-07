چرا کاتسا تاکنون اجرائی نشده است؟/غرب دنبال مذاکره وفشار ارزی است

کاوه تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل اینکه چرا کاتسا تاکنون اجرایی نشده است؟، اظهارداشت: با وجود آن که لیست نخست ذیل کاتسا در ٣١ اکتبر اعلام شد ولی این تحریم عملا اجرا نشده است. به این معنا که به صورتی اشکار و نشاندار اوفک از هر نوع درگیر کردن اقتصاد ایران خاصه شبکه بانکی ایران با تحریم ها احتراز کرده است؛ مثلا اگر موسسه مالی ای را برچسب زده، هدفی را انتخاب کرده که نه به شتاب، نه شاپرک، نه بین بانکی و نه هیچ شبکه دیگری وصل نباشد و به لحاظ حقوقی شانس سرایت تحریم در آن صفر باشد.

وی درباره دلیل این رویکرد توضیح داد: علت داخلی اصلی این موضوع موضع‌گیری صحیح، خردمندانه و مطابق با منافع ملی رئیس جمهور در دفاع از برنامه منطقه ای، موشکی و سپاه است که آمریکایی ها را درباره امکان همکاری دولت برای دو پاره کردن اقتصاد ایران فعلا دچار تردید کرده است.

این کارشناس ارشد اقتصادی ادامه داد: البته تلاش برای انتقال پیامی رسمی به جامعه ایران که گسل را دوباره فعال کند ادامه دارد و سفر احتمالی رئیس جمهور به فرانسه یا سفر احتمالی ماکرون به تهران از بزنگاه های اصلی این تلاش است.

تقوی درباره رویکردی که باید در قبال سیاست آمریکایی ها در پیش گرفته شود، گفت: توصیه اکید بسیاری از اقتصاددانان حوزه تحریم، تاخیر این قبیل سفرها و موکول شدن آن به اردیبهشت سال آینده است که عوامل فصلی مانع از تکمیل دو تایی پیشنهاد مذاکره و فشار ارزی است. امید که رئیس جمهور با همان خردی که تا کنون نشان داده اند، با تاخیر این قبیل سفرها ابزار طرف مقابل را کند کنند.

تقوی افزود: در بعد فنی اما مهمترین عامل تاخیر در اجرا، مسئله ترکیه است. آمریکایی ها به خوبی می دانند که در صورت عدم همکاری ترکیه با تحریم ها و فعال شدن حتی سایه ای از پیمان سواپ ریال- لیر منعقده، تحریم ها توان فشار کارا بر بازار ارز ایران را ندارد. این موضوع هم یاداور اهمیت بالای پیمان پولی دو جانبه است و هم ارزش زمان انعقاد آن را نشان می دهد.

به گفته وی، هدف اول و مرئی پرونده رضا ضراب فشار شدید به ترکها برای ممانعت از همکاری آن ها با ایران و مسدود کردن مسیر در حال فعال شدن پیمان پولی دو جانبه است.