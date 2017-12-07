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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۷

رئیس دانشگاه پیام نور اردبیل خبر داد؛

نخستین رصدخانه اردبیل آغاز به کار کرد

نخستین رصدخانه اردبیل آغاز به کار کرد

اردبیل – رئیس دانشگاه پیام نور استان اردبیل از آغاز به کار نخستین رصدخانه این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، افسر روحی صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: اولین رصدخانه استان اردبیل جنب ساختمان مرکزی دانشگاه پیام نور راه‌اندازی شده است.

وی افزود: با وجود اینکه بیشتر استان‌های کشور دارای رصدخانه هستند، نبود آن در استان برخی مطالعات و پژوهش‌های علمی را مختل کرده بود.

رئیس دانشگاه پیام نور استان تأکید کرد: برای پاسخ به این نیاز رصدخانه توسط دانشگاه پیام نور راه‌اندازی شده و می‌تواند امکان مطالعه برای پژوهشگران را فراهم سازد.

روحی در خصوص ویژگی‌های این رصدخانه افزود: گنبد رصدخانه با چهار متر قطر قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه را دارد و مجهز به مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین تلسکوپ حرفه‌ای و به روز دنیاست.

وی با بیان اینکه ارتفاع گنبد چهار متر است، تصریح کرد: قابلیت جستجوی اجرام آسمانی مانند سیاره‌ها، ستاره‌ها و کهکشان‌ها فراهم شده است.

وی همچنین به برنامه‌ریزی جهت برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت علم نجوم در رصدخانه اشاره و تأکید کرد: امکان بازدید دانش آموزان و دانشجویان نیز فراهم شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان ابراز امیدواری کرد رصدخانه اردبیل منجر به توسعه پژوهش‌های حوزه علم نجوم استان شود.

کد مطلب 4165181
محمد میرزایی ناطق

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