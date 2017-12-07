نخستین رصدخانه اردبیل آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، افسر روحی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: اولین رصدخانه استان اردبیل جنب ساختمان مرکزی دانشگاه پیام نور راهاندازی شده است.
وی افزود: با وجود اینکه بیشتر استانهای کشور دارای رصدخانه هستند، نبود آن در استان برخی مطالعات و پژوهشهای علمی را مختل کرده بود.
رئیس دانشگاه پیام نور استان تأکید کرد: برای پاسخ به این نیاز رصدخانه توسط دانشگاه پیام نور راهاندازی شده و میتواند امکان مطالعه برای پژوهشگران را فراهم سازد.
روحی در خصوص ویژگیهای این رصدخانه افزود: گنبد رصدخانه با چهار متر قطر قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه را دارد و مجهز به مدرنترین و پیشرفتهترین تلسکوپ حرفهای و به روز دنیاست.
وی با بیان اینکه ارتفاع گنبد چهار متر است، تصریح کرد: قابلیت جستجوی اجرام آسمانی مانند سیارهها، ستارهها و کهکشانها فراهم شده است.
وی همچنین به برنامهریزی جهت برگزاری دورههای کوتاهمدت علم نجوم در رصدخانه اشاره و تأکید کرد: امکان بازدید دانش آموزان و دانشجویان نیز فراهم شده است.
رئیس دانشگاه پیام نور استان ابراز امیدواری کرد رصدخانه اردبیل منجر به توسعه پژوهشهای حوزه علم نجوم استان شود.
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