انتقال سفارت آمریکا به قدس آغاز نابودی اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد که در بارگاه منور رضوی برگزار شد، اظهار کرد: توطئه آمریکا برای انتقال سفارت خود به قدس شریف سرآغاز نابودی اسرائیل خواهد بود.

وی افزود: این اقدام در واقع کندن چاهی توسط آمریکا برای اسرائیلی هاست که در آن فروخواهند رفت.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: این اقدام آمریکایی ها باعث شد تا دو میلیارد مسلمان با آمریکا دشمن شده و ماهیت این نظام ناپاک را بشناسند و اگر ما می خواستیم چهره ناپاک آنها را به دنیای اسلام نشان دهیم به این خوبی نمی توانستیم.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: آمریکایی ها بعد از ۴۰ سال مذاکره با عرب ها در خصوص اسرائیل، شرط اول و اساسی مقدس نگاه داشتن قدس شریف را زیر پا گذاشتند و بد عهدی خود را به همه ثابت کردند.

علم الهدی تاکید کرد: در این شرایط جای تعجب است عده ای در کشور بازهم به دنبال مذاکره با آمریکا هستند و از برجام پوسیده حمایت می کنند.

امام جمعه مشهد تاکید کرد: اگر ما می خواهیم به همه ثبات کنیم در موضوع برجام پای عهدمان ایستاده ایم دیگر لزومی ندارد، زیرا همه دنیا به بدعهدی آمریکایی ها پی برده اند.

وی گفت: ادامه مسیر مذاکره با آمریکایی ها هیچ توجیه سیاسی و دیپلماسی برای کشور ما ندارد زیرا دیدیم آنها سرانجام چگونه به همه مسلمانان خیانت کردند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه به اتفاقات منطقه اشاره کرد و گفت: پیروزی جبهه مقاومت بر تکفیری های داعش موضوع مهمی بود که با رهبری مقام معظم رهبری و فرمانده سردار سلیمانی محقق شد که جای تبریک دارد.

علم الهدی با اشاره به تلاش سعودی ها با همکاری کشورهای غربی برای ایجاد تفرقه در لبنان با نقش آفرینی سعد حریری گفت: این توطئه نیز شکست خورد و آنها مجبور شدند فرانسه را وارد ماجرا کرده و موضوع را جمع کنند که این اقدام موجب افزایش وحدت در لبنان و افزایش اقتدار ایران در منطقه شد.

امام جمعه مشهد تلاش برای درگیری بین انصارالله یمن و مزدوران عربستان را نقشه دیگر آمریکایی ها در منطقه برشمردو گفت: این توطئه نیز با مرگ عبدالله صالح خنثی شد.

وی تاکید کرد: همه این پیروزی ها به برکت نگاه ویژه امام زمان (عج) و مقاومت مردم برابر استکبار به دست آمده و انشالله با ظهور حضرت در دنیا فراگیر خواهد شد.