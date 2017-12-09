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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۱

دی ماه در پردیس شهرزاد

علی سرابی «آن سوی آینه» ظاهر می‌شود/ پژمان جمشیدی در تئاتر

علی سرابی «آن سوی آینه» ظاهر می‌شود/ پژمان جمشیدی در تئاتر

علی سرابی قصد دارد در مقام کارگردان، نمایش «آن سوی آینه» را دی ماه سال جاری در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه ببرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سرابی بازیگر تئاتر که پیش از این نیز در مقام کارگردان چندین اثر از جمله «برنارد مرده است» و «خدای کشتار» را به صحنه برده است، قصد دارد در جدیدترین تجربه کارگردانی خود، نمایشنامه «آن سوی آینه» نوشته فلوریان زلر را در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه ببرد.

در این اجرای نمایشی ریما رامین فر، مارال بنی آدم و پژمان جمشیدی به ایفای نقش می پردازند.

«آن سوی آینه» ترجمه تینوش نظم جو است.

علی سرابی برنده جایزه بازیگری بخش مسابقه بین الملل جشنواره تئاتر فجر، در نمایش های متعددی از جمله «تهران - پرندک»، «خشکسالی و دروغ»، «ماچیسمو»، «کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو»، «ترانه های محلی» و «در انتظار گودو» به ایفای نقش پرداخته است.

کد مطلب 4166377
فریبرز دارایی

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