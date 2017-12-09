تعدیل نیرو ۱۲۰۰۰ نفری جنرال الکتریک با هدف افزایش سود سهامداران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شرکت جنرال الکتریک آمریکا که این روزها درگیر مشکلات مالی است و ضعیف ترین عملکرد خود را در چندین سال اخیر به نمایش گذاشته، اعلام کرد که قصد دارد ۱۲ هزار نفر از کارمندان خود را تعدیل کند.

این تعدیل نیرو در واحد قدرت جنرال الکتریک انجام خواهد گرفت و شامل کارگران و کارمندان خواهد بود.

جنرال الکتریک در بیانیه ای اعلام کرد: اخراج این تعداد نیروی کار، در راستای کاهش هزینه های ساختاری ۳.۵ میلیارد دلاری این شرکت در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی است.

«راسل استوکز»، مدیر عامل واحد قدرت جنرال الکتریک گفت: این تصمیم دردناکی بود؛ اما برای پاسخگویی به آشفتگی در بازار برق که حجم کارهای ما بویژه در بخش محصولات و خدمات کاهش چشمگیری پیدا کرده، ضروری است.

در بیانیه جنرال الکتریک آمده که تعدیل هزاران نیروی کار در اروپا، با هیچ هدف استراتژیکی به غیر از به حداکثر رساندن سود کوتاه مدت برای سهامداران نیست.